سقوط قذيفتين سوريتين على الرمثا دون إصابات.. صور

اخبار الاردن - سقطت قذيفتان مصدرهما الجانب السوري الاحد، على مدينة الرمثا، دون ان تتسببا بإصابات، بيد أنهما أوقعتا أضرارا مادية.



وقال متصرف لواء الرمثا خالد عليمات إن القذيفة الأولى سقطت في حي سكني، فيما سقطت الأخرى في مكان خال من السكان، ولم ينجم عنهما الا أضرار مادية.



وأكد أن الجهات الامنية توجهت فورا لمكان سقوط القذيفتين للتعامل معهما، مؤكدا ان الاوضاع في الرمثا طبيعية وأن القذائف تسقط بين الفينة والاخرى، بسبب الأحداث الجارية داخل الاراضي السورية والقريبة من الحدود الأردنية.



وكان سكان لواء الرمثا سمعوا خلال اليومين الماضيين اصوات انفجارات قوية هزت منازلهم، بعد هدوء دام أكثر من 6 أشهر، جراء المعارك التي اندلعت مؤخرا ما بين الجيشين النظامي والحر في محافظة درعا بالمناطق القريبة من الحدود الأردنية.



وتعرضت مدينة الرمثا والبلدات المجاورة منذ بداية الاحداث في سورية لسقوط عشرات القذائف تسببت باستشهاد شاب وإصابة آخرين، الأمر الذي دفع السكان الى المطالبة بضرورة اتخاذ اجراءات من قبل الحكومة لحمايتهم من القذائف العشوائية.



وكان صوت انفجارين وقعا في الجانب السوري بسبب اشتداد المعارك بين الجيش السوري النظامي والجيش الحر، هزت مدينة الرمثا قبل أيام، وتسببت بحالة من الذعر والقلق بين السكان.



وأكد مواطنون أن انفجارين ضخمين متتاليين مصدرهما من الجانب السوري أحدثا صدى هز مناطق مدينة الرمثا، وتبعها انفجارات أخرى.



وبحسب ما أفاد شهود عيان من خلال اتصالات هاتفية فإن المناطق التي شهدت الاشتباكات هي أماكن يسيطر عليها الجيش الحر في محافظة درعا وهي: درعا البلد، انخل، المسيفرة، داعل، ام المياذن، الشيخ مسكين، الكسوة، الطيبة، والجيزة، كحيل، والمتاعية.



















