غارة جوية تقنص البغدادي على الحدود السورية

اخبار الاردن - ذكرت وسائل إعلام عراقية نقلاً عن مصادر أمنية عراقية الأحد، إن زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي، قد أصيب ومعه العشرات في ضربات جوية بمنطقة القائم قرب الحدود السورية.



وقال الخبير الأمني العراقي، فاضل أبو رغيف، على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن معلومات استخبارية وردت تؤكد إصابة البغدادي خلال 3 ضربات جوية استهدفت اجتماعات للتنظيم في مناطق "عكاشات" و"الزلة" و"العبيدي".



من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها لا تملك معلومات عن إصابة البغدادي. وفي تصريح لوكالة تاس الروسية قال متحدث باسم البنتاغون: "لم نسمع عن ذلك قط". وكالات