إنطلاق حملة #إكسر_خطك #زين.. و#تم تطغى على المشهد

اخبار الاردن - خاص - قرر النشطاء القائمون على الحملة الوطنية "عز وكرامة" الغاء وقفتهم الاحتجاجية يوم الثلاثاء القادم امام شركة زين للاتصالات للاحتجاج على تدخلات المدير التنفيذي للشركة في القرارات الحكومية فيما يتعلق بفرض ضرائب جديدة على خطوط الخلوي والانترنت بحسب الناشطين انفسهم اضافة الى تقدم المدير التنفيذي بقضايا لدى المحكاكم بحق عدد من النشطاء اعتراضا على قيادتهم للمقاطعة وقرروا استبدال الوقفة الاحتجاجية امام الشركة بحملة "#اكسر خطك #زين" وانت في بيتك.

وما ان اعلن النشطاء انطلاق حملة #اكسر خطك #زين حتى امتلأت صفحات صفحات التواصل بعبارات التأييد والمباركة "تم" وغطت صور وفيديوهات كسر خط زين مواقع التواصل الاجتماعي حتى ان البعض قام بحرق الخط بدل كسره.

وبحسب خبراء ومتابعون انه وخلال الاسبوع الحالي واستجابة لحملة المقاطعة "#اكسر خطك#زين" سيتعرض ألالآف من خطوط شركة زين للكسر والحرق واستبدالها بخطوق اخرى لشركات عاملة في الاردن التزمت الصمت ولم تتدخل بعملية المقاطعة التي اطلقها النشطاء.

سوف نكون معكم اولا باول وكل ما يجد جديد بالصور والفيديوهات لتغطية مقاطعة #اكسر خطك #زين ...



















