قائمة القبول الجامعي الشتوي.. مطلع الأسبوع

اخبار الاردن - جحت مديرة وحدة تنسيق القبول بالوكالة خولة عوض ان تعلن قائمة القبول الجامع للفصل الثاني (الدورة الشتوية) مطلع الاسبوع المقبل.



وتبدأ اليوم الاثنين عملية تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية من خلال موقع وحدة تنسيق القبول الالكتروني:(www.admhec.gov.jo).وتستمر عملية تقديم الطلبات، حتى منتصف ليل الاربعاء المقبل. وقالت عوض إن عملية تقديم الطلبات مقتصرة على الطلبة خريجي امتحان الثانوية العامة للدورة الشتوية للعام الحالي، موضحة ان برمجية التقديم لا تتيح لخريجي السنوات السابقة والمغتربين التقدم بطلب التحاق.



وأوضحت ان عدد الطلبة خريجي الدورة الشتوية الحالية الذين يحق لهم التقدم بطلبات التحاق (17982) طالبا وطالبة حاصلين على معدل (65%) فما فوق، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم.



واقر مجلس التعليم العالي قبول (14015) طالبا وطالبة في الجامعات الرسمية على الفصل الثاني (الدورة الشتوية) على البرنامج العادي.



وكشفت عوض عن التخصصات التي تم ايقاف القبول فيها من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي والتي شملت: في الجامعة الاردنية تخصص إدارة الاعمال، وفي اليرموك تخصص إدارة فندقية وفي مؤتة تخصص هندسة نظم صناعية، وفي جامعة ال البيت اقتصاديات المال والاعمال، وفي مركز جامعة البلقاء التطبيقية هندسة الطاقة الكهربائية، وفي كلية الزرقاء تحاليل طبية واحياء تطبيقية دقيقة وفي كلية عجلون الارشاد النفسي والتربوي، وفي جامعة الحسين بن طلال الادارة السياحية- الارشاد السياحي.



ويجب على الطالب شراء القسائم المالية (15 دينارا)، من خلال المكاتب البريدية،التي زودت بـ(25) الف قسيمة حتى يتقدم بطلب التحاق جامعي بعد شراء هذه القسيمة، التي تحوي على رمز سري لكل طالب يستطيع من خلاله التقدم بالطلب الكترونيا، ويمكنه ايضا التعديل على خياراته طيلة فترة التقدم.



ويشترط للتقدم الى التخصصات المتاح القبول فيها، ان يكون الطالب محققا للحد الادنى لمعدل القبول التنافسي على الفصل الاول، مع الاشارة الى انه لا يوجد قبول في التخصصات الطبية، التي تعتمد نظام السنوات في الدراسة.



وتنشر الوحدة، عند بدء تقديم الطلبات، التخصصات المتاح القبول فيها في كل جامعة بالاضافة الى الحد الادنى لمعدل القبول التنافسي فيه على الفصل الاول، الذي يعتبر الحد الادنى لمعدل التقدم للمنافسة على القبول فيها لخريجي الدورة الشتوية.



الى ذلك تتيح الجامعات القبول في البرنامج الموازي، إذ وافق مجلس التعليم العالي للجامعات بقبول (4208) طلاب على البرنامج الموازي، في حين ان الجامعات كانت نسبت بقبول (12463) على البرنامج الموازي، إلا ان المجلس خفضها انسجاما مع اشتراط اسس القبول بان لا تزيد نسبة القبول في الموازي عن (30%) في البرنامج العادي، الى جانب تخفيض نسبة القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة (10%)، والتي تشمل (88) تخصصا.