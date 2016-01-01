بدء استقبال طلبات القبول الموحد اليوم

اخبار الاردن - أعلنت مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الإلكتروني بالوكالة خولة عوض ان استقبال طلبات القبول الموحد لخريجي الثانوية العامة للدورة الشتوية سيبدأ اليوم الاثنين عبر موقع القبول الموحد الالكتروني ، حيث تستمر حتى الساعة الثانية عشرة من مساء الأربعاء الموافق 15 شباط من خلال الموقع الالكتروني : www.admhec.gov.jo .

وبينت عوض ان البرمجية تقبل فقط خريجي الدورة الشتوية ولا تقبل خريجي سنوات سابقة على الاطلاق ، مشددة انه على الطلبة الدخول عبر بيانات بطاقة الأحوال المدنية الشخصية ، والرقم الري لموجود على بطاقة الدفع المالي، وقيمتها (15) ديناراً من واستخدام البيانات المثبتة فيها للدخول لبرمجية تقديم طلب الالتحاق، ومن ثم ادخال البيانات المثبتة في هوية الأحوال المدنية الخاصة به، مشيرة الى انه يمكن للطلبة شراء بطاقات الدفع المالي اعتباراً من صباح اليوم الاثنين.

ووفقا لقرار مجلس التعليم العالي فقد تم إقرار قبول في الجامعات الرسمية على الفصل الثاني من العام الجامعي الحالي بـ 18223 طالبا وطالبة، منهم 14015 طالباً وطالبة على البرنامج العادي، و4208 طلاب على البرنامج الموازي، وفقا للنسبة المحددة

بـ30%.

وبينت عوض انه على الطلبة الدخول للموقع الإلكتروني للإطلاع على تفاصيله كالتخصصات المتاحة، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، ودليل تقديم طلب الالتحاق والاهم مرفة الحدود الدنيا التي قبل بها الطالب للدورة الصيفية حيث ان المعدلات ستكون كما قبلت للفصل الدراسي من العام الجامعي 2016-2017 .

وأشارت عوض انه يمكن للطالب طباعة نموذج (مسودة) لخيارات الطالب والاطلاع ،على بند ونصائح وإرشادات، والأسئلة الأكثر تكراراً، ومعدلات القبول التنافسي للدورة الصيفية 2016/2017، والتخصصات المسموحة للطالب حسب معدله في الثانوية العامة والحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة الصيفية الماضية، وذلك للاستفادة من المعلومات وارشادهم قبل تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني.

وبينت عوض انه يمكن لجميع الطلبة الراغبين باجراء تعديل على طلب الالتحاق الدخول للبرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق، وحتى اخر موعد لاغلاق الموقع وهو الثانية عشر مساء الأربعاء بعد غد .