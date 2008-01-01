حداد يشيد بالابقاء على الاعفاءات الضريبية للتحديث الاستبدالي للحافلات

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أكــد رئيس الاتحاد العربي للنقل البري ومدير عام شركة النقليات السياحية الاردنية "جـــت" على اهمية قرار الحكومة الاستمرار بالعمل بقرار مجلس الوزراء رقم 407 لسنة 2008 المتضمن منح اعفاءات وتخفيضات ضريبية وجمركية بهدف تشجيع وتحفيز المشغلين على شطب المركبات القديمة واستبدالها بمركبات حديثة، وبرنامج استبدال وتحديث الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة العاملة على الخطوط الرئيسية والداخلية في المملكة..

مشددا على ان هذا القرار ادى ويؤدي الغرض المأمول منه ، وتم ترجمته عمليا من خلال تحديث قطاع النقل العام وتوفير وسائط نقل حديثة ومؤهلة لتنفيذ عملية نقل آمنه ومريحة للمواطن الاردني.

حيث استفادت شركات النقل والمشغلين من هذا القرار في تطوير عملها ورفع سوية خدماتها ، ما مكن من تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للنقل التي اطلقتها وزارة النقل بالتشاور مع القطاع الخاص.

واشاد حداد بالجهود الكبيرة والبارزة التي يبذلها وزير النقل حسين الصعوب لترسيخ ثقافة النقل الجماعي وانسنته وجعله خيارا اول للمواطن الاردني من خلال جملة من الاجراءات العملية في هذا الاتجاه ، وكذلك الجهود الحثيثة لمدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي والتي تصب في خدمة الاهداف العامة والتي تمثل اولوية لدى الحكومة في ايجاد نظام نقل عام فعال ، يسهم في دفع خطط التنمية المستدامة قدما الى الامام ، وزيادة الاعتمادية على النقل الجماعي من خلال وسائط النقل العام، ترجمة لرؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم والذي يرى ضرورة قصوى لتهيئة قطاع النقل العام بالشكل المطلوب .

وهو الامر الذي يتطلب من الحكومة المزيد من الحوافز للمشغلين للاستمرار في عملية التطوير والتحديث للقطاع ومن بينها الاعفاء من الرسوم الجمركية على قطع الغيار والاطارات وبدل الاستثمار والنظر الى شركات النقل بأنها رافعة من روافع تطوير القطاع وذراع الدولة في توفير خدمات النقل سواء العام والسياحي ، وبالتالي الحاجة الى دعمه يصبح ضرورة واولوية.