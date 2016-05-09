من هو حارق باص صويلح

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قالت ادارة الاعلام الامني انه في صباح هذا اليوم قامت كوادر ادارة السير بايقاف حافلة عمومية متوسطة بالقرب من دوار صويلح وعند طلبهم من السائق ابراز اوراقه الثبوتية والتراخيص للتاكد منها عجز السائق عن ابراز رخصة قيادته ورخصة الحافلة كما وتبين انه يعمل بموجب تصريح منتهي اضافة الى قيامة بتغير اسم الخط المثبت على الحافلة دون سند قانوني حيث ان الحافلة عاملة في الاصل على احد الخطوط الداخلية في محافظة البلقاء , وبتدقيق المركبة تبين كذلك انها منتهية الترخيص منذ 9/5/2016 اي بما يزيد عن ستة اشهر .