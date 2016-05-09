من هو حارق باص صويلح
اخبار الاردن -
قالت ادارة الاعلام الامني انه في صباح هذا اليوم قامت كوادر ادارة السير بايقاف حافلة عمومية متوسطة بالقرب من دوار صويلح وعند طلبهم من السائق ابراز اوراقه الثبوتية والتراخيص للتاكد منها عجز السائق عن ابراز رخصة قيادته ورخصة الحافلة كما وتبين انه يعمل بموجب تصريح منتهي اضافة الى قيامة بتغير اسم الخط المثبت على الحافلة دون سند قانوني حيث ان الحافلة عاملة في الاصل على احد الخطوط الداخلية في محافظة البلقاء , وبتدقيق المركبة تبين كذلك انها منتهية الترخيص منذ 9/5/2016 اي بما يزيد عن ستة اشهر .
واضافت ادارة الاعلام الامني ان كل تلك المخالفات تستوجب حجز المركبة وفق القانون حيث تم ابلاغ السائق (يحمل 64 اسبقية بقضايا مختلفة ) بذلك حيث رفض حجز المركبة وقام بالتطاول على رجال السير وقام عندها بسكب مادة بترولية احضرها له المحصل الذي يعمل معه على المركبة واشعال النار فيها , وتم التعامل مع الحريق من قبل مجموعات الدفاع المدني ولم تقع اية اصابات تذكر .
وتابعت ادارة الاعلام الامني انه جرى اصطحاب السائق والمحصل الذي يعمل معه للمركز الامني المختص ليتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية اللازمة بحقه .