100 حارس يرافقون الأسد الى عمّان

اخبار الاردن - كشفت صحيفة الديار اللبنانية، ان جهودا ومساعٍ عربية تعمل الان على اعادة سوريا الى الجامعة العربية، وحضور الرئيس بشار الاسد الى القمة العربية التي ستعقد في اذار في الاردن.

وقالت الصحيفة،في عددها الصادر الاثنين، انه في حال نجاح هذه الجهود، فانه سيكون الى جانب الاسد 100 عنصر حرس من كبار ضباط الجيش السوري، باسلحتهم الكاملة، وسيقطن الاسد بقصر خاص به.

واردفت الصحيفة، انه سيتم تأمين عناصر خدمة للطعام من سوريا، يحضّرون طعام الاسد، وسيتم تخصيص قصر خاص للاسد، و يقوم بحمايته عناصر الحرس الذين سيأتون معه.

واضافت ان الاسد سيسافر بواسطة طائرتين من نوع ايرباص، حيث ينقسم عناصر الحرس ويتوزعون على الطائرتين، ولا يعرف احد في أي طائرة سيكون .

وبينت انه سيدخل مع الاسد الى قاعة المؤتمرات خمسة كبار ضباط يحملون مسدسات تحت ثيابهم وهم من أمهر الرماة في الجيش السوري، وعندما يخرج من قاعة المؤتمرات سيستعمل 10 سيارات مصفّحة، سيتم نقلها من سوريا الى الأردن.