7000 طلب قبول موحد حتى منتصف اليوم الثاني

اخبار الاردن - قالت مديرة وحدة تنسيق القبول الموحد بالوكالة الدكتورة خوله عوض ان حوالي 7000 طالب وطالبة تقدموا بطلباتهم عبر الموقع الالكتروني المعتمد لتقديم طلبات القبول الموحد للدورة الشتوية 2017 وذلك حتى منتصف اليوم الثاني من فترة التقديم.



وبينت عوض ان فترة التقديم مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة من مساء الاربعاء المقبل، ويمكن التقديم باي وقت يرغب فيه الطالب وعلى مدار 24 ساعة. وشددت على ضرورة الدقة بتعبئة الطلب، لافتة الى امكانية التعديل عليه خلال فترة التقديم (حتى مساء الاربعاء).