فتاوى في "عيد الحب"..

اخبار الاردن - في يوم 14 فبراير من كل عام يحتفل المحبون في كل أنحاء العالم بما يسمى بـ"عيد الحب" أو "الفالنتين داي"، ويتبادلون الهدايا، وغالبيتها تكون باللون الأحمر.

وبالمقابل، يقف المتشددون في مصر والعالم الإسلامي، بالمرصاد لهؤلاء العشاق باطلاق فتاوى تحرّم الاحتفال بهذا اليوم.

جدد التيار السلفي في مصر تحريمه للاحتفال بـ"عيد الحب"، وأطلق شباب التيار حزمة من الفتاوى وأعادوا نشر فتاوى أخرى لشيوخهم، ومنها فتوى تعتبر أن "تحويل القاهرة للون الأحمر في هذا اليوم فسق وفجور".

ونشر السلفيون الشباب فتوى للشيخ أبو إسحاق الحويني، وهو أحد أقطاب التيار السلفي، قال فيها: "الاحتفال بهذا اليوم بدعة، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فأتعجب مما يجري فيه، أتعجب من تحويل القاهرة كلها إلى اللون الأحمر، ما يحدث نوع من الفسق والفجور".

12 مليار جنيه !

وقال الحويني، في مقطع فيديو آخر: "أنا أول مرة أسمع عن حاجة اسمها عيد الحب".

ويقدر الحويني تكلفة الاحتفال بـ12 مليار جنيه، وقال: "من تشبه بقوم فهو منهم، فالملايين المهدرة فى الدباديب والمكالمات التليفونية، نحن ننفق أكثر من 12 مليار جنيه مكالمات، فأولى بها نعمل مصانع وشركات".

بإيعاز من حركة حماس الاسلامية التي تسيطر على قطاع غزة، تصدى متشددون في الاعوام الماضية لمظاهر الاحتفال بعيد الحب في غزة ورفعوا فتاوى أمام محلات بيع الهدايا ومنعوا الاحتفال بيوم القديس فالنتين

وتابع الحويني: "سنسأل يوم القيامة في سؤالين عن المال، الأول من أين اكتسبته والثاني أين أنفقته، ويحرم على المسلم أن يشارك أحد من غير المسلمين في أي عيد من الأعياد".

بينما يسخر الشيخ محمد حسين يعقوب وهو أحد أقطاب التيار السلفي، من الاحتفال بعيد الحب، وقال: "لن ترى أحمر من هذا اليوم"!، مستخدمًا أسلوب المواربة، ففي الوقت الذي يستخدم فيه لفظ "أحمر"، المستخرج من اللون الأحمر، إلا أنه يقصد "الحمار"، وعادة ما يستخدم المصريون "ليس هناك أحمر منك"، في إشارة إلى أن هذا الشخص "حمار وليس هناك أحمر منه"، أي أغبى منه.

فاحشة ومنكرات

بينما اعتبر رجب أبو بسيسة عضو مجلس شوري الدعوة السلفية، الاحتفال بعيد الحب "عيد الفاحشة والمنكرات".

وقال في تدوينة له عبر صفحته على فايسبوك: "نقول للشباب والشابات الذين يحتفلون بما يسمى بعيد الحب لوجود علاقة عاطفية محرمة بينهم، نقول لهم سَمّوا الأشياء باسمها؛ فهذا عيد الخنا والفاحشة والمنكرات؛ فاتقوا الله في أنفسكم وفي دينكم وفي اعتقادكم، ألا وإن كل بدعة ضلالة، ومن يحتفل به يُعين على نشر الفساد في الأرض وانتشار الفاحشة والرذيلة".

مشابهة لـ"الكفّار"

وأعاد شباب السلفيين نشر فتوى للشيخ عبد الله بن جبرين، يحرم فيها بيع الورد للمحبين في هذا اليوم، وقال فيها: "إن الاحتفال بعيد الحب فيها مشابهة للكفار وتقليد لهم في تعظيم ما يعظمونه واحترام أعيادهم ومناسباتهم وتشبهًا بهم فيما هو من ديانتهم".

وأضاف: "وعلى هذا لا يجوز بيع الهدايا والورود إذا عرف أن المشترى يحتفل بتلك الأعياد أو يهديها أو يعظم بها تلك الأيام حتى لا يكون البائع مشاركًا لمن يعمل بهذه البدعة".

الإخوان يبيحون الحب

غير أن الأغرب هو استغلال عيد الحب سياسيًا، وساهم الاحتفال به في تعميق الخلاف بين جماعة الإخوان والسفليين، ففي الوقت الذي يحرم التيار السلفي الاحتفال به، يحلل الإخوان كل مظاهره.

وكتب الشيخ عصام تليمة، أحد قيادات الإخوان الهاربين للخارج، مقالًا حمل عنوان "الإسلام والفالنتاين: من قال إنه حرام؟!

وقال تليمة: "يقرر الإسلام حقيقة لا مفر منها، وهى أن العواطف لا يستطيع الإنسان أن يمنعها عن قلبه، ولا أن يجلبها إليه، بل هي أمر خارج عن إرادته، ولذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقْسِمُ بين أزواجه حقوقهن المادية، ثم يقول: "اللهم إن هذا قَسْمِي فيما أملك، فلا تؤاخذنى فيما تملك ولا أملك" يقصد بذلك: العواطف والمشاعر من حيث الحب ودرجاته، فهذه لا يملكها النبي محمد".