هدية اردني لزوجته في عيد الحب !!

اخبار الاردن - اقدم اردني لزوجته في عيد الحب والذي يصادف اليوم الرابع عشر من شباط هدية عبارة عن معدات خاصة لعمل طبخة 'مقلوبة ' بقالب فكاهي تناقله اغلب رواد الفيس بوك ..







