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هدية اردني لزوجته في عيد الحب !!

منذ 5 ساعة 43 دقيقة
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هدية اردني لزوجته في عيد الحب !!

اخبار الاردن - اقدم اردني لزوجته في عيد الحب والذي يصادف اليوم الرابع عشر من شباط هدية عبارة عن معدات خاصة لعمل طبخة 'مقلوبة ' بقالب فكاهي تناقله اغلب رواد الفيس بوك ..



 
 



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