تكسير آلآف من خطوط "زين" والشركة مصدومة.. صور

اخبار الاردن - منذ انطلاق حملة "اكسر خطك #زين" قام الالاف من مشتركي خطوط شركة زين للاتصالات الخلوية بتكسير خطوطهم واستبدالها بخطوط لشركات اخرى منافسة وعاملة على الساحة المحلية.

"زين" والتي لم تتوقع ان تنجح حملة المقاطعة لها بعد ان اعتبرتها مجرد انفعال آني سينتهي خلال ايام قليلة اصابها الذهول من من حجم واعداد الصور والفيديوهات التي انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تنذر بخطورة وجدية المقاطعة مع صحوة الاردنيين الذين باتت المقاطعة لديهم نهج وثقافة لكل شركة ومسؤول بات يستهزئ بالشعب باعتبار ان جيوبهم بئر نفط لن ينضب ومصدر دخل رئيسي لقصورهم ومكاتبهم وسيارات الفارهة .

الصدمة الكبرى لزين كانت قوة الاستجابة لادارة الحملة من قبل المواطنين سواء في الاردن والخليج والدول الصديقة رغم ان الحملة ما زالت في بدايتها ولم تأخذ ذروتها بعد .

الصدمة ايضا كانت من اولئك الذين استغنوا عن خطوطهم الوحيدة التي يستخدومنها منذ عشرة سنوات تقريبا وتم حرق الخطوط بالصوت والصورة.

"زين" ولتحسن صورتها ومحاولة لثني تكسير خطوطها من المشتركين بدأت تروج لعروض لا تغني ولا تسمن من جوع واصدقاء الشركة وعلونها عنونوها بالانتصار العظيم للمواطن.





































