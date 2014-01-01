الحكومة تخالف ديوان المحاسبة وتصرف 87 الف دينار لمستشار

اخبار الاردن - مجلس الوزراء قرر في جلسته الاحد الماضي منح موافقته رسميا على صرف (بأثر رجعي) لمبلغ 87 ألف دينار تقريبا للمستشار العمالي السابق في السفارة الأردنية في ليبيا، بدل علاوات شهرية (تعليم وتمثيل وسكن ونقل وعلاوة نقاط) عن الفترة الممتدة من 22\5\2014 وحتى 30\6\2015، وذلك بعد أن ورد تقاضي هذا المبلغ كمخالفة في تقارير ديوان المحاسبة لثلاثة أعوام سابقة!

تقارير الديوان كانت سجلت تحفظا على صرف المبلغ نظرا لإعادة المستشار من ليبيا مع باقي طاقم السفارة في الأول من أيار (مايو) 2014. ورغم التنسيب بضرورة وقف تلك العلاوات بعد العودة لعمان إلا أن قرارا لم يصدر بذلك، ما استمر معه دفع بدل العلاوات خلافا لنظام السلك الدبلوماسي، بحسب ديوان المحاسبة.زواريب