نقابة الفنانين تفصل فنانة اردنية حرفت آية قرآنية
منذ 3 ساعة 36 دقيقة
اخبار الاردن - قرر مجلس نقابة الفنانين فصل الفنانة الاردنية أسماء مصطفى، بعد اساءتها للقران الكريم وتحريفيها آية قرآنية ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"
وقال نقيب الفنانين ساري الأسعد، في تصريح لوسائل الاعلام إنه تم اتخاذ فصل فصل اسماء مصطفى، خلال جلسة عقدها مجلس النقابة عقدت مجلسا تأديبيا، حيث تقرر فصلها نهائياً من النقابة، وشطب اسمها من السجلات بالكامل.
وكانت الفنانة أسماء مصطفى نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك" آية من القران الكريم بشكل ساخر محرفة عن الآية القرآنية (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ "(1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (2)" من سورة التكاثر، الامر الذي اثار حفيظة النشطاء عبر مواقع التواصل.
وثمن نشاطون قرار نقابة الفنانين بفصل الفنانة اسماء مصطفى، مطالبين الجهات القضائي بفتح تحقيق رسمي معها، واتخاذ مقتضى قانون بحقها لمساسها بالشعور الديني، والاستهزاء بالقران الكريم. .