نقابة الفنانين تفصل فنانة اردنية حرفت آية قرآنية

وقال نقيب الفنانين ساري الأسعد، في تصريح لوسائل الاعلام إنه تم اتخاذ فصل فصل اسماء مصطفى، خلال جلسة عقدها مجلس النقابة عقدت مجلسا تأديبيا، حيث تقرر فصلها نهائياً من النقابة، وشطب اسمها من السجلات بالكامل.