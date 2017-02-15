الوفيات 2017-2-15
منذ 3 ساعة 26 دقيقة
اخبار الاردن -
- عماد وهيب عبد الحميد الرشيد الخطاطبة - كفرنجة
- راتب نجيب موسى جوينات - ديوان آل حداد
- اليس سمعان سليم الصويص - الصويفية
- سليمان علي محمد الروسان - بلدة سما الروسان
- يوسف علي شعبان - بيادر وادي السير
- ڤندا سالم بقاعين - تلاع العلي
- صالح محمد زيتون - الصويفية
- «محمد علي» عبدالله الجودة - ايدون
- محمد صالح كامل ابو خلف - البيادر
- عواطف كمال الريماوي - الزرقاء الجديدة
- محمود توفيق الشاهد - تلاع العلي
- اليس سمعان سليم الصويص - الصويفية
- محمد صبحي مصطفى الحلاق - عبدون
- لبيبة احمد راغب ابو السعود الدجاني - الشميساني
انا لله وانا اليه راجعون