انتهاء تقديم طلب الالتحاق بالجامعات اليوم ولا تمديد

اخبار الاردن - تنتهي عند الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الأربعاء عملية تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات على الفصل الثاني للطلبة خريجي الدورة الشتوية من العام الدراسي الحالي.



وأكدت مديرة وحدة تنسيق القبول الموحد خولة عوض انه «لن يصار الى تمديد الفترة»، لعدم وجود اسباب تقتضي ذلك، مشيرة الى ان عملية التقديم لم تشهد اي مشاكل فنية، مجددة التأكيد أن قائمة المقبولين ستعلن مطلع الاسبوع المقبل.



وبلغ عدد المتقدمين بطلبات التحاق حتى عصر امس (7) الاف طالب وطالبة، بحسب عوض، التي رأت ان عدد المتقدمين سيرتفع مع نهاية الدوام، موضحة ان عدد الذين يحق لهم التقدم وفقا لبيانات وزارة التربية والتعليم، يبلغ (17892) طالبا حصلوا على معدل (65 %) فما فوق، وان الوحدة زودت مكاتب البريد (25) الف قسيمة مالية.



وبهذا الصدد، بينت ان عدد طلبة الفرع العلمي الحاصلين على معدل (95%) فما فوق في الدورة الشتوية لامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (29) طالبا، والذين تراوحت معدلاتهم بين (90%-95%) من ذات الفرع (248) طالبا.



بينما في الفرع الادبي لا يوجد طلبة حصلوا على معدل (95%) فما فوق وخمسة طلاب فقط كانت معدلاتهم بين (90%-95%)، في حين ان طلبة الفرع الصناعي، حصل طالبان على معدل (95%) فما فوق و(23) طالبا تراوحت معدلاتهم بين (90%-95%).



وفي قراءة في تلك الارقام، اوضحت خولة ان من هؤلاء الطلبة سيتوجهون للقبول في التخصصات الهندسية والصيدلة، منوهة الى ان بعض الطلبة أعاد امتحان التوجيهي لغايات رفع المعدل للحصول على مقعد طب، وهو غير مطروح على الفصل الثاني، ما يشير الى انهم سينتظرون عملية القبول على الدورة الصيفية.



وحول وضع الطلبة الذين يسيئون الاخيتار، قالت ان الوحدة سترفع تقريرها الى مجلس التعليم العالي، حيث جرت العادة بقبول هؤلاء الطلبة، ضمن قائمة «اساءة الاختيار» حسب الشواغر في الجامعات ومعدلات هؤلاء الطلبة، وسيصار الى إعلان قائمة اساءة الاختيار بعد صدور قائمة القبول التنافسية.



وأقر مجلس التعليم العالي قبول (14015) طالبا في الجامعات على الفصل الثاني على البرنامج العادي، كحد اقصى، إذ كانت الجامعات نسبت بقبول (20155) ، بينما سمح المجلس للجامعات بقبول (4208) في البرنامج الموازي، في حين نسبت الجامعات بقبول (12463) طالبا في هذا البرنامج.



ويعد قرار مجلس التعليم العالي بعدم إقرار الاعداد كما جاءت في تنسيبات الجامعات الاول من نوعه منذ سنوات، إذ استند عند اقرار الاعداد باقل مما نسبت به الجامعات الى وجود (11) تخصصا موقوفة من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الى جانب تنفيذ قراره المتعلق بتخفيض نسب القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة (88 تخصصا)، بواقع (10%)، الى جانب مراعاة الطاقات الاستيعابية للجامعات.



وحول ورود شكاوى من الطلبة، اوضحت عوض انه لم ترد شكوى فنية خلال فترة التقديم، إلا انها لفتت الى ان بعض الطلبة من غير خريجي الدورة الشتوية (الذين لا يحق لهم التقدم)، قاموا بشراء القسائم المالية وعند محاولتهم تقديم طلبات لم يتمكنوا من ذلك، ومنهم عند محاولة التقدم ظهر اسم طالب اخر.



وأكدت ان عملية تقديم طلبات الالتحاق مقتصرة على الطلبة خريجي الدورة الشتوية لامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، ولا يسمح لطلبة السنوات السابقة، بما فيهم طلبة الدورة الصيفية الماضية، او حملة الشهادات غير الاردنية التقدم للقبول.