الخوالدة يستأصل 64 ورمًا من رحم فتاة في السعودية
منذ 8 ساعة 16 دقيقة
اخبار الاردن - تمكن فريق طبي من قسم عمليات النساء والتوليد في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك من استئصال ٦٤ ورمًا ليفيًّا من رحم مريضة وافدة تبلغ من العمر ٢٤ عاما.
واستطاع الفريق الطبي برئاسة الطبيب الأردني محمد أمين الخوالدة من المحافظة على الرحم؛ كون الفتاة غيرَ متزوجة.
وقاد الفريقَ الطبي استشاري النساء والتوليد 'الدكتورُ محمد الخوالدة'، والأخصائيان 'الدكتور وليد السيد، والدكتورة رشا، والدكتورة نينا، وإخصائي التخدير أحمد الحاج'.
يذكر أن قسم الجراحة النسائية بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك نجح قبل عدة أسابيع من استئصال ورمين من رحم سيدة 'آنسة' تبلغ من العمر ٣٢ عامًا؛ حيث تمكن الفريق الجراحي من المحافظة على الرحم والتقليل من النزف الجراحي بما هو أقل من '١٥٠ مل' بعد معاناة السيدة من الورم لما يزيد على عامين.
المصدر: صحيفة سبق السعودية