الخوالدة يستأصل 64 ورمًا من رحم فتاة في السعودية

اخبار الاردن - تمكن فريق طبي من قسم عمليات النساء والتوليد في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك من استئصال ٦٤ ورمًا ليفيًّا من رحم مريضة وافدة تبلغ من العمر ٢٤ عاما.

اخبار الاردن - تمكن فريق طبي من قسم عمليات النساء والتوليد في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك من استئصال ٦٤ ورمًا ليفيًّا من رحم مريضة وافدة تبلغ من العمر ٢٤ عاما.

اخبار الاردن - تمكن فريق طبي من قسم عمليات النساء والتوليد في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك من استئصال ٦٤ ورمًا ليفيًّا من رحم مريضة وافدة تبلغ من العمر ٢٤ عاما.