الملقي ينتقد ويعمم ..
منذ 8 ساعة 2 دقيقة
اخبار الاردن - عمم رئيس الوزراء هاني الملقى امس على الوزراء والوزارات المعنية التقيد بإبلاغ وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالزيارات الميدانية التي يقوم بها اصحاب المعالي والوزراء من اجل إبلاغ اللجنة المعنية في مجلس الأعيان والنواب.
وانتقد الرئيس في تعميمه بعض الوزارات التي تتأخر في الرد أو لا ترد على طلبات المواعيد التي ترد عن طريق مكتب وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في مجلس النواب.
وشدد الرئيس في تعميمه على انه في حالة وجود سؤال نيابي لطلب الرد من اكثر من وزارة ومؤسسة حكومية ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية لتوحيد الاجابة وذلك لعدم الوقوع في اختلافات بين الردود.