الملقي ينتقد ويعمم ..

اخبار الاردن - عمم رئيس الوزراء هاني الملقى امس على الوزراء والوزارات المعنية التقيد بإبلاغ وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالزيارات الميدانية التي يقوم بها اصحاب المعالي والوزراء من اجل إبلاغ اللجنة المعنية في مجلس الأعيان والنواب.

اخبار الاردن - عمم رئيس الوزراء هاني الملقى امس على الوزراء والوزارات المعنية التقيد بإبلاغ وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالزيارات الميدانية التي يقوم بها اصحاب المعالي والوزراء من اجل إبلاغ اللجنة المعنية في مجلس الأعيان والنواب.

اخبار الاردن - عمم رئيس الوزراء هاني الملقى امس على الوزراء والوزارات المعنية التقيد بإبلاغ وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالزيارات الميدانية التي يقوم بها اصحاب المعالي والوزراء من اجل إبلاغ اللجنة المعنية في مجلس الأعيان والنواب.