"البحارة والشاحنات" يغلقون الطريق الدولي لليوم الرابع.. صور
منذ 7 ساعة 56 دقيقة
اخبار الاردن - اغلق سائقو مركبات البحارة واصحاب الشاحنات لليوم الرابع على التوالي الطريق الدولي امام متصرفية الرمثا احتجاجا على رفع رسوم التأشيرات لدخول المملكة العربية السعودية .
وقال السائقون ان السعودية تعامل الشاحنات والمركبات المصرية والتركية معاملة مختلفة مطالبين الحكومة بالعمل بالمثل.
كما طالبوا بتخفيض رسوم التأشيرة التي ارتفعت الى 700 دينار وتمديد مدة مكوث الشاحنة في الاراضي السعودية الى اسبوعين على اقل تقدير بعد ان تم تخفيضها الى اسبوع واحد.
يذكر بأن قطاع السيارات الشاحنة يعاني من تردي الاوضاع المادية والتعرض لخسائر كبيرة بعد اغلاق المعابر الحدودية مع العراق وسوريا .