"البحارة والشاحنات" يغلقون الطريق الدولي لليوم الرابع.. صور

كما طالبوا بتخفيض رسوم التأشيرة التي ارتفعت الى 700 دينار وتمديد مدة مكوث الشاحنة في الاراضي السعودية الى اسبوعين على اقل تقدير بعد ان تم تخفيضها الى اسبوع واحد.