فرص عمل للأردنيين في الكويت بقطاع الطيران

اخبار الاردن - أعلن المستشار العمالي في السفارة الأردنية لدى الكويت الدكتور محمود العقايلة، توفر عدد من فرص العمل للأردنيين في الكويت للعمل لدى احدى شركات الطيران.

وقال العقايلة في تصريح لمراسل (بترا) بالكويت، ان الفرص الوظيفية تشمل قائد طائرة (كابتن) ومساعدة قائد طائرات (ضابط اول) ومدير ضبط الجودة، مشيرا الى ان الرواتب سيتم تحديدها حسب الخبرة والمؤهلات العلمية.

وبين ان على الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف ارسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني ([email protected] )، أو زيارة الموقع الالكتروني الوطني للتشغيل التابع لوزارة العمل (www.nees.jo) للاطلاع على كافة التفاصيل والشروط المطلوبة والمميزات لكل وظيفة.-(بترا)