مقتل شاب تصادف مروره بمشاجرة مسلحة في الوحدات
منذ 16 دقيقة
اخبار الاردن - قتل شاب عشريني متأثرا بجراحه عقب مشاجرة مسلحة اندلعت في منطقة الوحدات ليل الاربعاء وفق مصدر امني .
المشاجرة بحسب المصدر اندلعت في سوق الوحدات بين عدد من اصحاب البسطات نتج عنه مقتل شاب 27 عاما بعيار ناري اخترق صدره.
واضاف المصدر ان الشاب اصيب برصاصة طائشة اثناء مروره بقرب المشاجرة.
وتواجدت الاجهزة الامنية بكثافة في منطقة الوحدات للحيلولة دون وقوع اعمال شغب اضافية بالمنطقة.
وأفاد المصدر لـ 'عمون' بانه تم نقل الجثة الى مستشفى البشير وتحويلها الى قسم التشريح في المستشفى للوقوف على سبب الوفاة.
وذكر المصدر ان مطلقي النار معروفون لدى الجهات الامنية وجاري البحث عنهم.