مقتل شاب تصادف مروره بمشاجرة مسلحة في الوحدات

المشاجرة بحسب المصدر اندلعت في سوق الوحدات بين عدد من اصحاب البسطات نتج عنه مقتل شاب 27 عاما بعيار ناري اخترق صدره.

المشاجرة بحسب المصدر اندلعت في سوق الوحدات بين عدد من اصحاب البسطات نتج عنه مقتل شاب 27 عاما بعيار ناري اخترق صدره.

المشاجرة بحسب المصدر اندلعت في سوق الوحدات بين عدد من اصحاب البسطات نتج عنه مقتل شاب 27 عاما بعيار ناري اخترق صدره.