ثلوج على ارتفاع 900 متر الخميس

اخبار الاردن - نظراً لاندفاع رياح شديدة البرود وقطبية المنشأ نحو أجواء المملكة يوم الخميس، يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي وملموس، وتكون دون مُعدلاتها العامة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 7-10 درجات مئوية.

وتعبر البلاد مع ساعات فجر وصباح الخميس جبهة هوائية باردة، حيث يكون الطقس بارداً وغائما مع هطول الأمطار بين الحين والآخر خاصة في المناطق الشمالية والوسطى ، وتكون هذه الأمطار غزيرة أحيانا وقد تُصحب بزخات من البرد.

ويتوقع أن تتساقط الثلوج إن شاء الله فوق المرتفعات الجبلية التي تزيد عن 900 متر، وتتراكم خاصة على المرتفعات التي تزيد عن 1000 متر في شمال ووسط المملكة، كما لا يُستبعد حدوث تراكمات فوق العديد من المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر.

وتمتد الفعالية الجوية تدريجياً مع ساعات الظهيرة والعصر لتشمل المرتفعات الجنوبية من المملكة إن شاء الله، حيثُ تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية في كُل من الكرك والطفيلة وجبال الشراه في مُحافظة معان.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية، مُعتدلة السرعة صباحاً، تتحول إلى شمالية غربية نشطة السرعة عصراً ومساءً.

خلال ساعات الليل:

يطرأ انخفاض كبير على الحرارة، وتسود أجواء شديدة البرودة في الجبال حيث تتدنى الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي في مناطق واسعة من المملكة بما فيها المدن الأردنية.

وتبقى الفرصة مُهيأة مع ساعات المساء وساعات الليل الأولى، لهُطول بعض الثلوج أحياناً، فوق المرتفعات الجبلية، خاصة فوق الأجزاء الجنوبية والشرقية من المملكة، مع تشكل الضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية فيها.

في حين تستقر الأجواء مع مرور ساعات الليل، ويُتوقع تشكُل الانجماد فوق طرق المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، مُعتدلة السرعة.

ويُحذر يوم الخميس من :

خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه، خاصة في شمال المملكة.

خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.