رفع الضريبة على "صوبات" الغاز والكاز
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اخبار الاردن - رفعت حكومة هاني الملقي، ضريبة المبيعات، على المدافئ التي تعمل عن طريق مادة الكاز واسطوانات الغاز.
وحسب بيانات ضريبة الدخل والمبيعات، نُقلت مدافئ الغاز والكاز، من جداول ضريبة المبيعات 4%، إلى جداول الـ 16%.
ورفعت حكومة الملقي، قيمة ضريبة المبيعات على سلع مثل الحلويات والجميد المستخدم من قبل المصانع كمدخل إنتاج، بينما رفعت الرسوم الجمركية على سلع أخرى.
وكان رئيس الحكومة، هاني الملقي، ووزير ماليته عمر ملحس، أكدا غير مرة، أن التعديلات الضريبية لن تؤثر على الطبقتين المتوسطة والفقيرة.