رفع الضريبة على "صوبات" الغاز والكاز

اخبار الاردن - رفعت حكومة هاني الملقي، ضريبة المبيعات، على المدافئ التي تعمل عن طريق مادة الكاز واسطوانات الغاز.

وحسب بيانات ضريبة الدخل والمبيعات، نُقلت مدافئ الغاز والكاز، من جداول ضريبة المبيعات 4%، إلى جداول الـ 16%.

ورفعت حكومة الملقي، قيمة ضريبة المبيعات على سلع مثل الحلويات والجميد المستخدم من قبل المصانع كمدخل إنتاج، بينما رفعت الرسوم الجمركية على سلع أخرى.