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تربية عجلون تعلق دوام المدارس

منذ 4 ساعة 51 دقيقة
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تربية عجلون تعلق دوام المدارس

اخبار الاردن - قرر مدير التربية والتعليم لمحافظة عجلون عادل الرواشدة تعليق الدوام ليوم الخميس بسبب الظروف الجوية السائدة وحفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين.
 
 



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