62 اصابة بـ106 حوادث

اخبار الاردن - تعاملت المديرية العامة للدفاع المدني من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة خلال الـ (24) ساعة الماضية مع (106) حادثاً مختلفاً في مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها (62) إصابة .في حين تم التعامل مع (528) حالة مرضية مختلفة .

اخبار الاردن - تعاملت المديرية العامة للدفاع المدني من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة خلال الـ (24) ساعة الماضية مع (106) حادثاً مختلفاً في مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها (62) إصابة .في حين تم التعامل مع (528) حالة مرضية مختلفة .

اخبار الاردن - تعاملت المديرية العامة للدفاع المدني من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة خلال الـ (24) ساعة الماضية مع (106) حادثاً مختلفاً في مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها (62) إصابة .في حين تم التعامل مع (528) حالة مرضية مختلفة .