62 اصابة بـ106 حوادث
منذ 1 ساعة
اخبار الاردن - تعاملت المديرية العامة للدفاع المدني من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة خلال الـ (24) ساعة الماضية مع (106) حادثاً مختلفاً في مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها (62) إصابة .في حين تم التعامل مع (528) حالة مرضية مختلفة .
وذكرت مصادر إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني أهم الحوادث التي تعاملت معها خلال الـ(24) ساعة الماضية .
إصابة (6) أشخاص اثر حادث تدهور في محافظة العقبة
تعاملت فرق الإنقاذ و الإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة مع حادث تدهور تعرضت له إحدى المركبات بمنطقة بئر مذكور ، نتج عنه إصابة ستة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري ، وحالتهم العامة متوسطة .
إصابة ثلاثة أشخاص بضيق بالتنفس في محافظة اربد
أصيب ثلاثة أشخاص بضيق في التنفس اثر استنشاقهم الغازات المنبعثة من مدفأة الكاز داخل احد المنازل بمنطقة مخيم الشهيد عزمي المفتي ، حيث قامت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني اربد بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الاميرة بسمة الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة .