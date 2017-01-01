القبض على شخصين امتهنا حوادث سير

وقالت ادارة الاعلام الامني ان العاملين في شعبة بحث جنائي اقليم العاصمة تمكنوا من القاء القبض على شخصين امتهنا ارتكاب قضايا الاحتيال عن طريق افتعال حوادث السير في العاصمة , بعد التوسع بالتحقيقات في شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين بقيام الشخصان بصدم مركباتهم اثناء اصطفافهم على الاشارات المرورية ومفاوضتهم على مبالغ مالية لإصلاح المركبة بعد اقناعهم بان المخططات الكروكية ستدينهم وان الافضل انهاء القضية دون اتباع الاجراءات القانونية الخاصة بذلك .

وقالت ادارة الاعلام الامني ان العاملين في شعبة بحث جنائي اقليم العاصمة تمكنوا من القاء القبض على شخصين امتهنا ارتكاب قضايا الاحتيال عن طريق افتعال حوادث السير في العاصمة , بعد التوسع بالتحقيقات في شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين بقيام الشخصان بصدم مركباتهم اثناء اصطفافهم على الاشارات المرورية ومفاوضتهم على مبالغ مالية لإصلاح المركبة بعد اقناعهم بان المخططات الكروكية ستدينهم وان الافضل انهاء القضية دون اتباع الاجراءات القانونية الخاصة بذلك .

وقالت ادارة الاعلام الامني ان العاملين في شعبة بحث جنائي اقليم العاصمة تمكنوا من القاء القبض على شخصين امتهنا ارتكاب قضايا الاحتيال عن طريق افتعال حوادث السير في العاصمة , بعد التوسع بالتحقيقات في شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين بقيام الشخصان بصدم مركباتهم اثناء اصطفافهم على الاشارات المرورية ومفاوضتهم على مبالغ مالية لإصلاح المركبة بعد اقناعهم بان المخططات الكروكية ستدينهم وان الافضل انهاء القضية دون اتباع الاجراءات القانونية الخاصة بذلك .

واضافت ادارة الاعلام الامني انه وعلى ضوء تلك الشكاوى وما تم جمعه من مواصفات للشخصين والمركبة المستخدمة من قبلهم جرى التعميم على كافة كوادر البحث الجنائي ودورياتها العاملة بتلك المواصفات للبحث عنهما والقبض عليهما , حيث تمكنت احدى الدوريات من ضبط المركبة والشخصين بداخلها متلبسين اثناء محاولتهما افتعال حادث مروري على احدى الاشارات الضوئية وتم توديعهما الى القضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقهما .

واضافت ادارة الاعلام الامني انه وعلى ضوء تلك الشكاوى وما تم جمعه من مواصفات للشخصين والمركبة المستخدمة من قبلهم جرى التعميم على كافة كوادر البحث الجنائي ودورياتها العاملة بتلك المواصفات للبحث عنهما والقبض عليهما , حيث تمكنت احدى الدوريات من ضبط المركبة والشخصين بداخلها متلبسين اثناء محاولتهما افتعال حادث مروري على احدى الاشارات الضوئية وتم توديعهما الى القضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقهما .

واضافت ادارة الاعلام الامني انه وعلى ضوء تلك الشكاوى وما تم جمعه من مواصفات للشخصين والمركبة المستخدمة من قبلهم جرى التعميم على كافة كوادر البحث الجنائي ودورياتها العاملة بتلك المواصفات للبحث عنهما والقبض عليهما , حيث تمكنت احدى الدوريات من ضبط المركبة والشخصين بداخلها متلبسين اثناء محاولتهما افتعال حادث مروري على احدى الاشارات الضوئية وتم توديعهما الى القضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقهما .