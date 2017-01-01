"القبول الموحد" تدعو طلبة لاستكمال تخزين طلباتهم.. اسماء
منذ 1 ساعة
اخبار الاردن - طالبت وحدة تنسيق القبول الموحد (95) طالبا وطالبةً قاموا بالدخول إلى برمجية تقديم طلب القبول الموحد للدورة الشتوية الحالية 2017 ولكنهم لم يقوموا باستكمال تخزين طلباتهم بشكل كامل .
وطالبت الوحدة من الطلبة الدخول مرة اخرى الى طلب القبول الموحد باستخدام نفس البطاقة والتأكد من تخزين خياراته وعنوانه بشكل صحيح قبل الساعة 12 منتصف هذه اللية وبخلاف ذلك يعتبر طلبه غير مستكمل ولا يحق له المنافسة.
احمد خالد ابراهيم الزيدانين
احمد راشد محمد البطش
احمد رمزى حسن بنيان
احمد عماد عبد الحفيظ العسيلي
احمد عمر محمد الغادي
احمد غالب ضيف الله المومني
احمد كمال عمون احمد طيجون
اريج عمر محمود البربراوى
اسراء عبد الفتاح علي الجديتاوى
اسيل عماد صالح الشافعي
اليزابيث مازن زهير عنبر
امل خالد محمد وحيد ملكاوي
امين حسن طه المناصره
باسل محمد سالم حواري
براء علي سليمان عبابنه
بشرى سامي سالم الفقهاء
بيان نعيم حسين الفار
تقى يوسف شتيوي هنداوي
ثامر عبد الكريم احمد الهواوشه
حذيفه ميلاد عبد الرحيم الناطور
حلا موسى علي كنعان
حمزه عبد الكريم سالم بني هاني
حمزه نايف سليمان عبابنه
حنان سويلم عيد الاتيم العزازمه
حنين حسن صالح الكراسنه
حنين ماجد عبد الرحيم شنيك
ديما خالد ابراهيم العامري
رائد خليف محمود اللوانسه
ربى محمد فؤاد جميل البرقاوي
رغد كمال عبد الله العزه
رهف محفوظ صبحي بني عبد الرحمن
ريان محمد علي عبيدات
ساره محمد حسن غانم
سبأ زيدان سعيد الشرفات
سجود احمد عمون خليل ابو صبحيه
سلام عماد احمد العبد
سلسبيل فوزي علي عبابنه
سوار عبد المطلب خليف عبابنه
شروق امجد عمر الجعافره
طارق احمد علي الطعاني
عبد الرحمن بسام جمعه ابو رزق
عبد الرحمن بلال سليم المطري
عبد الرحمن عبد الهادى محمود شخاتره
عبد الرحمن محمد سليم عبد الصمد
عبد الله خلدون عبد الله هزايمه
عبد الله خليل علي اسماعيل
عروه امين خليف الشوره
علا نايف علي هنانده
عمار عمر احمد الظاهر
عمار محمد توفيق البطاينه
عمر محمد عبد المنعم الميمه
عمران يوسف عبد الله الجوارنه
غاده ماجد امين النصر
غيداء عبد الحكيم محمد عياد
فرح عبد الرزاق عبد الله العموش
لارا محمد عبد ربه صالح
لانا تيسير عمون حمد ابو سيف
لجين محمود عبد الفتاح الحوامده
لمى محمد محمود الحموري
ليث حسن عبد المعطي القطيش
لين ايمن احمد عبد الرازق
لينا يونس حسن ملحم
مالك محمود حسين احمد
مثنى محمد احمد نمارنه
محمد احمد محمد عياد
محمد احمد محمود بني ملحم
محمد امين خليل حموري
محمد علي مرشد هياجنه
محمد غالب حامد عبادى
محمود علي محمود الخوالده
مراد احمد علي الملي
مرح اسماعيل سليم صبح
معاذ محمد احمد نجيب
معاذ محمد عيسى هزايمه
معالم موسى سلمان المومني
معتز مروان جبر عرار
ملك مفيد محمود علي خليفه
منار جهاد محمد تيسير مهداوى
ميس محمود فضل الذنيبات
نديم عامر داود ظاظا
نزيه حسن سالم العبابنه
نور محمد عبد الهادي زين العابدين
نيفين محمد عبد ربه الخدام
هاشم مفلح غالب صلاح
هبه محمد علي العبد
هنادي عزام عايد صالح
وائل نسيم سعود قاسم
ورود عمر زعل الهلول
وليد وائل عمون محمد وليد حرباوي
يارا محمد حامد المقدادي
ياسمين راضي اكرم الروسان
ياسمين مروان اسماعيل خميس
يزن محمد حماد سلامه
يسرى وائل واصف احمد
يوسف محمود سمير البريشي