"القبول الموحد" تدعو طلبة لاستكمال تخزين طلباتهم.. اسماء

اخبار الاردن - طالبت وحدة تنسيق القبول الموحد (95) طالبا وطالبةً قاموا بالدخول إلى برمجية تقديم طلب القبول الموحد للدورة الشتوية الحالية 2017 ولكنهم لم يقوموا باستكمال تخزين طلباتهم بشكل كامل .

وطالبت الوحدة من الطلبة الدخول مرة اخرى الى طلب القبول الموحد باستخدام نفس البطاقة والتأكد من تخزين خياراته وعنوانه بشكل صحيح قبل الساعة 12 منتصف هذه اللية وبخلاف ذلك يعتبر طلبه غير مستكمل ولا يحق له المنافسة.