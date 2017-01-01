طقس العرب: ثلوج كثيفة على المنطقة الجنوبية والشرقية مساء

اخبار الاردن - توقع موقع طقس العرب، اليوم الخميس، أن تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي تزيد عن 900 متر، وتتراكم على المرتفعات التي تزيد عن 1000 متر وذلك في شمال ووسط المملكة.

وقال إن درجات الحرارة ستنخفض بشكل إضافي وملموس، وتكون دون مُعدلاتها العامة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 7-10 درجات مئوية.

وأكد أن الفعالية الجوية ستتركز خلال ساعات العصر والمساء فوق المنطقة الجنوبية والشرقية من المملكة، ويكون تساقط الثلوج كثيفاً في مرتفعات المزار الجنوبي والطفيلة وجبال الشراه.

ومع ساعات المساء يطرأ انخفاض كبير على الحرارة، وتسود أجواء شديدة البرودة في الجبال حيث تتدنى الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي في مناطق واسعة من المملكة بما فيها المدن الأردنية.

ويتوقع تشكّل الانجماد فوق أغلب طرقات المرتفعات الجبلية.

وتبقى الفرصة مُهيأة لتساقط زخات من الأمطار والثلوج، فوق الأجزاء الجنوبية والشرقية من المملكة، مع تشكل الضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية فيها.