بيان صادر عن الدفاع المدني

اخبار الاردن - انسجاماً مع الحالة الجوية وتعرض المملكة لهطول الأمطار وتساقط الثلج تؤكد إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة إتباع سُبل الوقاية للحد من وقوع الحوادث خلال هذا المنخفض من خلال :

- الابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكل السيول .

- الإقلال من الحركة ما أمكن سواءً سيراً على الإقدام أو من خلال استخدام المركبات لمسافات طويلة، وبخاصة على الطرق الخارجية في حال تساقط الثلوج.

- الابتعاد عن الحفر الإنشائية نظراً لتجمع مياه الأمطار داخلها ،مع ضرورة قيام المشرفين على الأعمال الإنشائية بوضع الإرشادات التحذيرية والحواجز المرئية على جوانب هذه الحفر تجنباً لتعريض حياة الأشخاص لخطر السقوط فيها.

- توفير التهوية المناسبة بين الفترة والأخرى للمنزل عند استخدام المدافئ على اختلاف أنواعها.

- عدم النوم ليلاً وترك المدافئ مشتعلة .

- عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة في حال تساقط الثلوج وتشكل الصقيع

وبخاصة لمن يقطنون في المناطق الجبلية.

- مراقبة الأطفال داخل المنزل وإبعادهم عن مصادر الخطر .