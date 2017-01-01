تسجيل 10 حالات ايدز و23 كبد وبائي منذ بداية 2017

اخبار الاردن - سجلت وزارة الصحة منذ مطلع العام الحالي 10 حالات إصابة بنقص المناعة المكتسبة (الايدز)، 6 منها بين الوافدين منذ بداية 2017.

وقال مدير مديرية الإمراض السارية في وزارة الصحة محمد العبداللات ان الوزارة سجلت منذ مطلع العام الحالي أيضا 23 إصابة التهاب كبد وبائي (أ) تركزت في العاصمة عمان.

وكشف العبداللات ان 481 حالة عقر من الكلاب، إضافة الى تسجيل 23 حالة لشمانيا (مرض الجلد) تركزت اغلبها في مناطق الأغوار والكرك والطفيلة والعقبة ومن بينها 9 حالات للاجئين سوريين.