الصحة تفعل خطط الطوارئ في المركز والمديريات

اخبار الاردن - اوعز وزير الصحة الدكتور محمود الشياب الى امين عام الوزارة رئيس فريق ادارة الازمات الدكتور احمد قطيطات، بالعمل على تفعيل خطط الطوارئ على مستوى مركز الوزارة ومديريات الصحة والمستشفيات نظرا للظروف الجوية السائدة.



وقال الناطق باسم الوزارة حاتم الازرعي، انه تم اعتبارا من يوم امس تفعيل خطة الطوارئ على مستوى الوزارة، حيث تم تفعيل مركز عمليات الطوارئ في وحدة الازمات في مبنى الوزارة.



واضاف ان مركز عمليات الطوارئ يعمل على مدار 24 ساعة ويستقبل الاتصالات على ارقام الخطوط الساخنة 5062919 و5065768 و0797485846 للإجابة على أي استفسارات واحتياجات تتعلق بالشأن الصحي.



واصدر مدير وحدة ادارة الازمات الدكتور محمود كايد تعميما لمديري الصحة والمستشفيات، بتفعيل خطط الطوارئ لديهم وتفعيل وادامة العمل في غرف عمليات الطوارئ على مدار الساعة، وذلك حتى انتهاء الحالة الجوية السائدة.



وطلب اعداد تقرير ورفعه للوزارة يوميا، بحيث يتضمن اعداد المراجعين لأقسام الاسعاف والطوارئ والادخالات والعمليات الجراحية وحالات الولادة وجلسات غسل الكلى والاصابات الناجمة عن حوادث السير وحالات الاختناق.



واشار الازرعي الى ان خطط الطوارئ تسعى الى رفع مستوى الجاهزية والاستعداد في ظل اي ظروف استثنائية غير اعتيادية، لمجابهتها لضمان استمرار تقديم الخدمة الصحية بالشكل الامثل.



وبين ان خطط الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء تركز على تزويد الحكام الاداريين بخطط الطوارئ الخاصة بمديريات الصحة والمستشفيات، وتفعيل غرف عمليات الطوارئ في مديريات الصحة والمستشفيات وتعزيز الكوادر في اقسام الاسعاف والطوارئ، فضلا عن توفير مخزون احتياطي لمدة لا تقل عن اسبوعين من الادوية والمستهلكات الطبية والامصال والمطاعيم والمحاليل الوريدية، وكذلك مخزون كاف من مياه الشرب والاغذية والوقود والتركيز على جاهزية مولدات الطاقة وسيارات الاسعاف والنقل.