بيان صادر عن النادي الفيصلي

اخبار الاردن - عبرت إدارة نادي الفيصلي عن اعتزازها وتقديرها وفخرها بالجهود الكبيرة والعطاء الجميل واللافت الذي تلعبه جماهيرها في دعم فريق كرة القدم، والمساهمة الفاعلة في تحقيق كل الانتصارات والبطولات والإنجازات العديدة التي حققها زعيم وعميد الأندية الأردنية، عبر مسيرته الطويلة المشرفة.

وأكدت إدارة الفيصلي برئاسة الشيخ سلطان العدوان، في بيان صحفي أصدرته اليوم الخميس، أن الوقفة المشرفة لجماهير الفيصلي لم تتوقف عند حدود الفريق وإنما تعدتها إلى مؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم باعتباره يمثل الرمز الكروي في البلاد، الذي تلتف حوله كل الأندية وجماهيرها.

وأشار البيان إلى أن الفيصلي الذي يفخر بأنه كان ولا يزال داعما ونصيراً لكرة القدم الأردنية ومساهما فاعلا في إنجازاتها العديدة سيواصل النهج نفسه بعيدا عن أية مصالح ذاتية.

وأضاف: "نتمنى أن يتحمل هذا الجمهور المخلص تبعات القرار الصادر عن اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم والقاضي بحرمان جمهوره من حضور مباراة الفريق مساء الغد مع شقيقه فريق الرمثا في دوري المحترفين وأن يلتزم بهذا القرار على صعوبته على الرغم من قيام إدارة النادي بمتابعة القضية عبر القنوات الرسمية دون جدوى".

وختم البيان: "حفظ بلدنا الغالي بقيادة عميد الأسرة الأردنية جلالة الملك عبد الله بن الحسين حفظه الله ورعاه".