ضرائب الملقي تصل لـ"بيوت الشعر" وتوابعها

اخبار الاردن - أثار قرار الحكومة الأردنية الأخير رفع ضريبة المبيعات على بيوت الشَعر وتوابعها، بنسبة بلغت 12%، استهجاناً كبيراً وغضباً عارماً بين المواطنين انعكس سريعاً على تفاعلات الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



واستهجنت شرائح واسعة من الأردنيين هذا القرار على اعتبار أن بيوت الشّعر تمثل رمزاً تراثياً أردنياً، إضافة إلى استخدامها حالياً في بعض المناسبات، ومن قبل بعض أفراد القبائل في المناطق الصحراوية النائية.



وحسب بيانات ضريبة الدخل والمبيعات، نُقل بند بيوت الشَعر وتوابعها، من جداول الضريبة العامة على المبيعات 4%، إلى جداول الـ 16%.



وفي ذات السياق رفعت الحكومة الأردنية أيضاً الضريبة العامة للمبيعات على منتج قمر الدين بمقدار 12%.



وحسب بيانات ضريبة الدخل والمبيعات، نُقلت سلعة قمر الدين، من جداول ضريبة المبيعات 4%، إلى جداول الـ 16%.



ويعتبر “قمر الدين”، الذي يحضر من المشمش الجاف، من المشروبات الشهيرة والمهمة للصحة، لما يحتويه من مكونات ذات فائدة صحية كبيرة.



ورفعت الحكومة الأردنية مؤخراً قيمة ضريبة المبيعات على سلع مثل الحلويات والجميد المستخدم من قبل المصانع كمدخل إنتاج، ورفعت الرسوم الجمركية على سلع أخرى.



وكانت الحكومة تعهدت، في أكثر من مناسبة، بألا تؤثر تعديلات الجداول الضريبية، على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.