فوزان ثمينان للجزيرة والفيصلي على شباب الأردن والرمثا

اخبار الاردن - حقق فريق الجزيرة فوزا ثمينا على فريق ذات راس بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما الجمعة على ستاد الملك عبد الله في القويسمة ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري المناصير للمحترفين لكرة القدم، ويتمسك الجزيرة بهذه النتيجة بصدارة الترتيب العام لدوري المناصير للمحترفين برصيد 29 نقطة، تاركا خلفه فريق الوحدات في المركز الثاني برصيد 28 نقطة.

وسجل أهداف الجزيرة محمد طنوس د. 20 ، د. 48 ومارديك مارديكيان د. 51 وسجل لشباب الأردن محمد عمر الشيشاني د.34 من ضربة جزاء ، د.82 .



وحقق أيضا فريق الفيصلي فوزا ثمينا على فريق الرمثا بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد عمان الدولي بدون جمهور تنفيذا لقرار اللجنة التأديبية، وبهذه النتيجة يبقى الفيصلي في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، بفارق الأهداف عن فريق المنشية الذي يحتل المركز الثالث بنفس الرصيد، ويتجمد رصيد الرمثا عند 16 نقطة.

وسجل هدف الفيصلي المحترف الليبي أكرم زوي د. 10 .



ويلاقي فريق الصريح فريق البقعة عند الساعة 5.30 يوم غد السبت عللى ستاد الحسن، في ختام الجولة الثالثة عشرة من دوي المناصير للمحترفين لكرة القدم.



وعلى ملعب الحسن تعادل فريق الحسين - إربد سلبا مع ذات راس وبهذه النتيجة يتقدم الحسين - إربد إلى المركز الخامس برصيد 18 نقطة، تاركا خلفه فريق شباب الأردن برصيد 17 نقطة، ويتجمد رصيد ذات راس 6 نقاط.

الترتيب العام للدوري

المركز الأول: الجزيرة برصيد 29 نقطة.

المركز الثاني: الوحدات 28 نقطة.

المركز الثالث: المنشية برصيد 26 نقطة.

المركز الرابع: الفيصلي برصيد 26 نقطة.

المركز الخامس: الحسين - إربد برصيد 18 نقطة.

المركز السادس: شباب الأردن برصيد 17 نقطة.

المركز السابع: الأهلي برصيد 16 نقطة.

المركز الثامن: الرمثا برصيد 16 نقطة .

المركز التاسع: سحاب برصيد 9 نقاط.

المركز العاشر: الصريح برصيد 9 نقاط.