مقتل مطلوب أمنيا خلال مداهمة في الكرك

اخبار الاردن - قتل مطلوب للأجهزة الأمنية اليوم الجمعة خلال مداهمة لقوات الأمن في بلدة مؤتة جنوبي محافظة الكرك إطلاق عيارات نارية، وفقا لمصدر أمني.

وقال المصدر إن الشاب الذي يبلغ من العمر 20 عاما قتل إثر مواجهة بينه وبين القوة المهاجمة، حيث أصيب برصاصة في رأسه توفي على إثرها.

وتشهد بلدة مؤتة إجراءات أمنية مشددة على خلفية مقتل الشاب.

في وقت لاحق أصدرت إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام بيانا أورد تفاصيل الحادثة.

وقال البيان إن مجموعات مكافحة المخدرات في محافظة الكرك وبعد جمع المعلومات حول أحد الأشخاص المطلوبين الخطرين ومن ذوي الأسبقيات والمسجل بحقة ١٤ طلبا أمنيا وقضائيا في قضايا المخدرات وحمل السلاح ومقاومة رجال الأمن وغيرها تمكنوا من تحديد مكان وجوده في محافظة الكرك / وتم وضع كمين خاص له من اجل ضبطه.

وأضاف البيان ان رجال مكافحة المخدرات وفور مشاهدة المطلوب داخل مركبه يقودها (باص صغير) حاولوا إيقافه إلا أنه رفض الامتثال وقام بصدم مركبة الأمن العام ومحاولة دهس طاقم الكمين ليقوم عندها فريق مكافحة المخدرات بإطلاق عيار ناري باتجاهه من أجل تعطيله والسيطرة عليه ومنعه من إيذاء رجال الأمن العام.

وتابعت إدارة الإعلام الأمني أنه تم السيطرة على المطلوب الذي تبين أنه تعرض للإصابة بعيار ناري أسعف على إثره للمستشفى وما لبث أن فارق الحياة وتم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.