تحذير هام من البحث الجنائي

اخبار الاردن - حذرت وحدة الجرائم الالكترونية التابعة لادارة البحث الجنائي من تداول بعض المنشورات التي تشكك في الأمن الداخلي.



وقال رئيس قسم الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي الرائد رائد الرواشدة إن نشر وتداول الروايات الكاذبة هدفها التشكيك في الأمن الداخلي للمملكة وأضاف الرواشدة أنه تم تداول عدة روايات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الخوف والذكر بين المواطنين.



وأكد أن تداول هذه الروايات وما شابه يحدث في كل عام بين المواطنين، موضحاً ان وحدة الجرائم الالكترونية تلقت عدة استفسارات بما يتعلق في الروايات.



وبين الرواشدة أن الروايات التي يتم تداولها عارٍية عن الصحة، حيث إن فرق وحدة الجرائم الالكترونية تتابع مصادر تداولها ومتداوليها، مطالباً المواطن بعدم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات على الاجهزة الذكية.