حالة الطقس لثلاثة ايام قادمة

اخبار الاردن -يُتوقع أن يكون الطقس بارداً ومُستقراً اليوم وغدا وبعد غد وتكون الأجواء غالباً صافية، ودرجات الحرارة دون مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.



وتوقع موقع "طقس العرب" أن تكون الأجواء باردة بشكل لافت ليلاً، ودرجات الحرارة قريبة من الصفر المئوي، مع تشكُّل الصقيع فوق أجزاء مُختلفة من المملكة.



وتتراوح درجات الحرارة ما بين الصفر المئوي أو ما دون مع ساعات الفجر والصباح الباكر، و 8-9 درجات مئوية مع ساعات الظهيرة في أغلب مُدن المملكة.



وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الايام الثلاثة المقبلة؛ عمان 5 - 10 عجلون 8 - 10 الزرقاء 9 - 12 والكرك 5 -12 الطفيلة 6 - 12معان 6 -12 العقبة والبحر الميت 16-20 .