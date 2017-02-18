الوفيات 2017-2-18
منذ 14 ساعة 38 دقيقة
اخبار الاردن -
- تيسير ساري عوض سهاونه - المفرق
- فاتنه جمال جميل البسطامي - السرو
- الحاج طلال سالم فارس النابلسي - مدينة الحسين للشباب
- الحاج أحمد محمد القاسم النسور - السلط
- الحاجة رشيدة محمود القصص - طريق ياجوز
- الحاجة مريم محمود علي الحاج حسن - بيادر وادي السير
- محمد مصطفى خليل بشير - الزرقاء
- الحاجة صبحية محسن علي أبو سالم - جمعية خليل الرحمن
- محمد يوسف السودي الروسان - سما الروسان
- الحاج سالم فالح اللوزي - الجبيهة
- الحاجة صبحية يوسف محمد يعقوب - عرجان
- تريز يعقوب الخزوز - الصويفية
- جواد جميل جابر عموري - ضاحية الياسمين
انا لله وانا اليه راجعون