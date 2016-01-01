البنتاغون يبحث إرسال قوات برية إلى سوريا

اخبار الاردن - أعدم تنظيم جند الأقصى المسلح 41 مقاتلاً من تحالف فصائل تشكل جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) الفصيل الابرز فيه، في اطار اقتتال داخلي بين الطرفين في شمال غرب سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان أمس.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس انه تمكن من توثيق «اعدام تنظيم جند الاقصى في مدينة خان شيخون يوم الاثنين 41 مقاتلا من هيئة تحرير الشام» في اطار «المعارك العنيفة المستمرة بين الطرفين» في محافظة ادلب في شمال غرب سوريا.

وتضم هيئة تحرير الشام كلاً من جبهة فتح الشام وحركة نور الدين زنكي، فصيل اسلامي في شمال سوريا.

واندلعت الاشتباكات الاثنين الماضي بحسب المرصد، إثر توتر ناجم عن «حرب نفوذ» في المناطق الواقعة تحت سيطرة الطرفين في محافظة ادلب وريف حماة الشمالي في وسط سوريا. وسرعان ما تطور الأمر ليشمل اعدامات وتفجيرات انتحارية وبعربات مفخخة من جانب جند الأقصى.

واحصى المرصد مقتل 125 مقاتلاً من الطرفين خلال الاشتباكات والتفجيرات والاعدامات منذ بدء المعارك.

ووصف عبد الرحمن في وقت سابق الاقتتال بين الطرفين بـ «تصفية حسابات بين أمراء حرب».

في سياق متصل قتل تسعة مدنيين جراء قصف تركي على مدينة الباب، آخر أبرز معاقل المسلحين في محافظة حلب في شمال سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان، فيما أعلنت أنقرة مقتل 13 «ارهابياً» جراء عملياتها.

وقال مدير المرصد لوكالة فرانس ان «تسعة مدنيين على الاقل بينهم ثلاث نساء قتلوا بعد منتصف الليل جراء القصف المدفعي التركي على مدينة الباب».

واضاف «وبذلك ترتفع حصيلة القتلى جراء الغارات والقصف المدفعي التركي على مدينة الباب خلال الـ 48 ساعة الأخيرة الى 45 مدنياً بينهم 18 طفلا و14 امرأة».

وفي أنقرة، افادت رئاسة الاركان التركية في بيان نقلته وكالة انباء الاناضول الحكومية، أن المدفعية التركية قصفت «سبعين هدفاً لداعش» كما ان «مقاتلات تركية قصفت سبعة اهداف» للتنظيم، ما ادى الى «مقتل 13 إرهابياً من داعش».

من ناحية أخرى كشف مسؤولون أمريكيون أن وزارة الدفاع الأمريكية،»البنتاغون،» تبحث تقديم اقتراحات للرئيس الأمريكي حول إرسال قوات إضافية إلى سوريا.

وبين المسؤولون في تصريحات لـ سي إن إن ، إن البنتاغون ينظر في فكرة هل يمكن إرسال قوة صغيرة برية إلى شمال سوريا، وهذه القوة مختلفة عن القوة الخاصة الأمريكية أو المدربين العسكريين المتواجدين هناك حاليا، بل قوة برية تقليدية.

ويشار إلى أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي يبحث فيه البنتاغون سبلا يمكن من خلالها تسريع عمليات محاربة عصابة داعش والتي طلبها الرئيس ترمب.

على صعيد آخر أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية « أن رعاة وقف إطلاق النار في سوريا شكلوا فريق عمل مشترك لمتابعة صمود الهدنة هناك والوقوف بشكل دائم على مدى الالتزام بالهدنة في سوريا.» وبحسب الخارجية الكازاخية فإن المهام الموكلة لفريق العمل،»ضمان الفصل ما بين فصائل المعارضة السورية المسلحة والتنظيمات الإرهابية، إضافة إلى تعزيز إجراءات الثقة المتبادلة بما يخدم تحريك التسوية السياسية للنزاع السوري».

وأشارت الخارجية الكازاخية إلى أن فريق العمل المشترك «سيعكف بشكل دائم على إجراء المشاورات الدورية حول المسائل المتعلقة بتقيد الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار، والتحقيق في انتهاكات قرار مجلس الأمن الدولي 2254 حول سوريا ومنع التصعيد، والعمل على الحد من وطأة الوضع الإنساني في سوريا».

وجددت أستانا في بيان وزارة خارجيتها التأكيد على «استعداد كازاخستان للاستمرار في تقديم سائر أشكال دعم الجهود الدولية الرامية إلى تطبيع الوضع في سوريا على مختلف المسارات بما فيها ضمن إطار مجلس الأمن الدولي».

من زاوية أخرى أعرب حلفاء واشنطن الذين كانوا يترقبون الكشف عن توجهات الدبلوماسية الأميركية، عن اطمئنانهم بشأن الملف السوري بعدما حصلوا على تأكيدات من وزير الخارجية ريكس تيلرسون على دعم مفاوضات جنيف بين طرفي النزاع. ولأول مرة منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، عقدت الدول الغربية والعربية الداعمة للمعارضة السورية، نحو عشرة بلدان غربية وعربية وتركيا، لقاء في بون على هامش اجتماعات مجموعة العشرين.

وجرى الاجتماع قبل أيام من استئناف مفاوضات السلام بين نظام دمشق والمعارضة الخميس المقبل في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وفي ختام الاجتماع، أعربت برلين وباريس عن ارتياحهما وقال وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال الذي تستضيف بلاده الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين، «بدا واضحا أننا نريد في جميع الأحوال حلا سياسيا في إطار الأمم المتحدة».

وافاد مصدر غربي أن تيلرسون كان واضحا للغاية حيال ضرورة توجيه رسائل إلى الروس، وقال المصدر: «شرح لنا أنه لن يكون هناك تعاون عسكري مع الروس طالما أنهم لم ينأوا بأنفسهم عن موقف دمشق بشأن المعارضة».

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت «من المهم والضروري أن يقوم حوار وثيق مع الولايات المتحدة حول هذه المسألة السورية (...) تثبتنا الآن من أننا متفقون جميعا». وبدأت مفاوضات جنيف حول تسوية سياسية للنزاع في سوريا في العام 2016 لكن ثلاث جولات من المفاوضات برعاية الامم المتحدة لم تحقق اي تقدم نتيجة التباعد الكبير في وجهات النظر حيال المرحلة الانتقالية ومصير الرئيس السوري بشار الأسد.

بموازاة ذلك، اتخذت روسيا حليفة دمشق المبادرة على الصعيد الدبلوماسي في الملف السوري بعدما استعادت قوات النظام مدعومة بطيرانها الحربي مدينة حلب من الفصائل المقاتلة، وهي ترعى مع إيران وتركيا محادثات في أستانا عاصمة كازاخستان. ويخشى الغربيون أن تحل محادثات أستانا محل المحادثات التي تجري برعاية الأمم المتحدة. وقال سيغمار غابريال متحدثا للصحافيين في ختام اجتماع وزراء مجموعة العشرين الذي استمر يومين إن محادثات أستانا «جيدة، لكن يجب أن تؤدي إلى عملية سياسية في جنيف، حول مسائل الدستور والحكم والانتخابات» في سوريا.وكالات