إعلان قائمة "القبول الموحد"

اخبار الاردن -تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على موقعها الالكتروني في العاشرة من صباح اليوم، أسماء الطلبة المقبولين على الدورة الشتوية، والبالغ عددهم (10966) طالباً وطالبة، من مجموع عدد الطلبات الإجمالي المقدمة للوحدة، والبالغة (12746) طلبا، بحسب مدير الوحدة بالوكالة الدكتورة خولة عوض.



وأشارت عوض إلى أن عدد الطلبة من فئة إساءة الاختيار وصل إلى (1780) طالباً وطالبة، "وسيتم قبولهم جميعا على أن تعلن الأسماء والجامعة/ التخصص، التي تم ترشيح قبول الطلبة فيها صباح غد الاثنين على الموقع الالكتروني للوحدة".



وكانت عملية تقديم الطلبات بدأت الاثنين الماضي واستمرت لثلاثة ايام.



ويبلغ عدد الطلبة الحاصلين على معدلات 65 % فما فوق، من الناجحين في امتحان التوجيهي للدورة الشتوية الاخيرة 17982 طالبة وطالبا.



وكان مجلس التعليم العالي قرر الخميس قبل الماضي قبول 14014 طالباً وطالبة تنافسيا في الجامعات الرسمية للدورة الشتوية للعام الدراسي الجامعي الحالي، من مجموع الأعداد المقترحة المقدمة من الجامعات والبالغة 20155.



وأقر المجلس، الأعداد المقبولة على البرنامج الموازي بنسبة 30%، والذي بلغ 4208 طلاب من المجموع الكلي من العدد للقبول في الجامعات الحكومية على البرنامجين العادي والموازي، والبالغ 18223.



وجاء الانخفاض بالأعداد المقرر قبولها على البرنامجين، بسبب وقف القبول في 11 تخصصا في بعض الجامعات، بالإضافة إلى تخفيض العدد في التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة 10 %.