الوفيات 2017-2-20
منذ 8 ساعة 29 دقيقة
اخبار الاردن -
- ابراهيم رشيد البلبيسي - الشميساني
- خالد حسن عوّاد - الجبيهة
- محمد سليم مصطفى الغرايبة - حوارة
- جميل صبحي مصطفى الرمحي - شارع الاردن
- يوسف حسين عوض قعدان - دابوق
- ليلى اسعد مصطفى الرمامنه - طبربور
- شقيق محمد حسن عواد - الجبيهة
- هاني نجيب اسكندر الشاعر - السرو
- شكران خالد عودة - دابوق
- عيسى جورج بشارة صالح - الصويفية
- عبدالملك عبدالمحسن حموده - تلاع العلي
- محمود عبد القادر شاكر ابوناموس - طريق المطار
- سعاد محمد جوده نعواش - ابونصير
- عادل محمود عقلة النقرش - بلدة النعيمة
انا لله وانا اليه راجعون