قائمة إساءة الاختيار وتقديم طلبات المناقلات اليوم

اخبار الاردن - أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي ان الطالب الذي يستكمل اجراءات تسجيله ممن رشحوا على قائمة القبول الموحد، بسبب تقدمه بطلب انتقال من تخصص الى اخر داخل الجامعة او خارجها، لن يفقد حقه في المقعد، في حال لم يتم انتقاله.



وقال الطويسي ان اي طالب يواجه مثل هذه المشكلة، عليه مراجعة الوزارة.

المناقلات بين التخصصات والجامعات

وتبدأ اليوم الاثنين عملية تقديم طلبات المناقلات بين التخصصات في الجامعة التي رشح الطالب للقبول فيها او في جامعة اخرى بشروط، وتنتهي العملية وحتى الساعة العاشرة من مساء غد الثلاثاء. حيث تتم عملية تقديم الطلبات الكترونيا من خلال موقع وحدة تنسيق القبول الموحد.



وتشمل عملية المناقلات، الطلبة المقبولين ضمن قائمة اساءة الاختيار، التي ستعلن اليوم الاثنين.



ويشترط لاجراء المناقلات أن يكون الطالب متقدماً بطلب التحاق في الدورة الشتوية للعام الحالي، وان يقدم طلب الانتقال باستخدام البيانات المثبتة في بطاقة القبول الموحد (اسم المستخدم، والرمز السري)، والتي استخدمها سابقاً في عملية تقديم طلب القبول الموحد.



وأكد المجلس ان تقديم الطلب لا يعني بالضرورة الموافقة على عملية الانتقال، حيث سيؤخذ في الاعتبار أي أثر سلبي على عملية القبول في جامعات الأطراف.



وتعتمد عملية الانتقال من تخصص لآخر على أن يكون معدل الطالب مساوياً أو أعلى من معدل القبول التنافسي للتخصص المطلوب وتوفر شواغر في التخصص المطلوب وموافقة المجلس.



ولفت المجلس الى انه «إذا تمت الموافقة على الانتقال لأي من التخصصات المطلوبة في الطلب سيُلغى قبول الطالب في التخصص السابق، ولا يحق له المطالبة بالعودة إليه».



وتعلن أسماء الطلبة الذين تم الموافقة على انتقالهم بعد موافقة مجلس التعليم العالي، ومن خلال الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد.

قائمة اساءة الاخيتار

الى ذلك، تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد صباح اليوم الاثنين قائمة المقبولين في الجامعات ضمن «اساءة الاختيار» والتي تشمل جميع الطلبة الذين كانت معدلهم في الثانوية العامة للدورة الشتوية (65%)، ولم يرشحوا للقبول ضمن قائمة القبول التي اعلنت امس.



و تتضمن قائمة اساءة الاخيتيار (1780) طالبا وطالبة، في حين ان عدد المقاعد الشاغرة في الجامعات بلغت (3049) مقعدا، موزعة على التخصصات المختلفة.



واشترط مجلس التعليم العالي أن يحقق الطالب الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للدورة الشتوية الحالية، على ان يتم توزيعهم وفقاً للشواغر المتاحة في الجامعات التخصصات.



وتتوزع المقاعد الشاغرة على الجامعات بواقع (706) مقاعد في الجامعة الاردنية و(26) في مؤتة و(624) العلوم والتكنولوجيا و (111) في الهاشمية و(17) في ال البيت و(669) في الطفيلة التقنية (1109) في جامعة الحسين بن طلال.



في حين نسبت الوحدة بقبول (966) طالبا وطالبة في جامعة اليرموك، بزيادة (6) طلاب عما نسبت الجامعة به، وكذلك في جامعة البلقاء التطبيقية رشحت (2334) طالب بزيادة (7) طلاب عما نسبت به الجامعة ، وذلك بسبب تساوي المعدلات.الراي