حالة الطقس ليومي الاثنين والثلاثاء

اخبار الاردن - ترتفع درجات الحرارة نهار اليوم بشكل إضافي، لتصل الى مُعدلاتها المُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام، وتسود أجواء صافية مع بقائها باردة في الجبال، وبشكل نسبيّ في باقي المناطق بحسب موقع "طقس العرب".



وتكون الرياح شرقية مُعتدلة السرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية خفيفة السرعة.



وفي ساعات الليل يكون الطقس صافيًا وبارداً في عموم المناطق، وبشكل لافت في البادية والسهول الشرقية، وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات، خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.



وتوقع "طقس العرب" أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة نهار غد الثلاثاء لتتدنى عن مُعدلاتها المُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام بقليل.



وتسود أجواء مستقرة مع بقائها باردة في عموم المناطق، وتظهر تدريجياً بعض السُحب على ارتفاعات مُختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية خفيفة السرعة.