الداعية سلمان العودة يرثي زوجته وابنه.. فيديو مؤثر

اخبار الاردن - رثى الشيخ سلمان العودة من فقدهم من أسرته في حادث سير، من خلال فيديو مؤثر عبر فيه عن مرارة فراقهم، وحزنه.



وقرأ العودة السلام على روح زوجته هيا السياري، وابنه هشام وقريبة زوجته أسماء الشعلان، الذين قضوا في الحادث.



واستعرض في الفيديو اللحظات التي مر فيها بعد فقد زوجته وابنه، والمشاعر التي غلبته حينها، وعرض بعضا من رسومات زوجته هيا الراحلة.



ونشر الداعية السعودي الفيديو تحت وسم "#أكملي-الحكاية"، وتناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متضامنين مع الشيخ.



وكان العودة نعى زوجته هيا بعد ساعات من وفاتها عبر تغريدة في حسابه على موقع "تويتر"، بقوله: "حين رحلتِ أدركت أني لا أستحقك. اللهم في ضيافتك وجوارك".



وتوفيت زوجة العودة وابنها هشام وابنة أختها أسماء الشعلان في حادث سير على طريق الرياض- شقراء.



ونجا من الحادث كل من أبنائه عبدالرحمن ولدن سلمان العودة إلى مستشفى في الرياض.