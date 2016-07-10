التربية :معادلة شهادات الثانوية بالمدارس العربية قبل 10/ 7/ 2016

اخبار الاردن - أكدت وزارة التربية والتعليم أن شهادات الثانوية العامة المقترنة بالامتحان الوطني والصادرة عن وزارة التربية والتعليم في بلد الدراسة عن طريق الدراسة النظامية للطلبة الذين التحقوا بالمدارس العربية في غير بلدانها الأصلية قبل تاريخ 10/7/2016 تعتبر معادلة لشهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية.