التربية :معادلة شهادات الثانوية بالمدارس العربية قبل 10/ 7/ 2016
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اخبار الاردن - أكدت وزارة التربية والتعليم أن شهادات الثانوية العامة المقترنة بالامتحان الوطني والصادرة عن وزارة التربية والتعليم في بلد الدراسة عن طريق الدراسة النظامية للطلبة الذين التحقوا بالمدارس العربية في غير بلدانها الأصلية قبل تاريخ 10/7/2016 تعتبر معادلة لشهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية.
وبينت الوزارة أن هذه الشهادات لا تحتاج إلى معادلة وسيتم المصادقة عليها فقط سنداً لأحكام المادة (3/أ) من تعليمات معادلة الشهادات رقم (1)لسنة 2006 الصادرة استناداً للمادة (12) من نظام معادلة الشهادات رقم (69) لسنة 2013.