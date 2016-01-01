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الملك الى القاهرة غدًا

منذ 31 دقيقة
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الملك الى القاهرة غدًا

اخبار الاردن - نشرت وسائل إعلام مصرية ان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيستقبل غدا الثلاثاء جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
 
 



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