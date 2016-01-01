الموافقة على ضبط رواتب القطاع العام

اخبار الاردن - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام ضبط رواتب العاملين في القطاع العام لسنة 2017 وارساله الى اللجنة القانونية لإقراره حسب الاصول والذي نسب به وزير المالية بناء على توجيهات رئيس الوزراء اثر مناقشات الموازنة مع النواب والتي تعهد خلالها الملقي بوضع سقف للرواتب العالية لا يتم تجاوزه .

اخبار الاردن - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام ضبط رواتب العاملين في القطاع العام لسنة 2017 وارساله الى اللجنة القانونية لإقراره حسب الاصول والذي نسب به وزير المالية بناء على توجيهات رئيس الوزراء اثر مناقشات الموازنة مع النواب والتي تعهد خلالها الملقي بوضع سقف للرواتب العالية لا يتم تجاوزه .

اخبار الاردن - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام ضبط رواتب العاملين في القطاع العام لسنة 2017 وارساله الى اللجنة القانونية لإقراره حسب الاصول والذي نسب به وزير المالية بناء على توجيهات رئيس الوزراء اثر مناقشات الموازنة مع النواب والتي تعهد خلالها الملقي بوضع سقف للرواتب العالية لا يتم تجاوزه .

ويأتي مشروع النظام في اطار سياسة الحكومة في ضبط الرواتب الاجمالية للموظفين العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة الرسمية والبلديات ووضعها ضمن اطار تشريعي موحد وبحيث يكون الحد الاعلى للراتب الاجمالي 3500 دينار شهريا .

ويأتي مشروع النظام في اطار سياسة الحكومة في ضبط الرواتب الاجمالية للموظفين العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة الرسمية والبلديات ووضعها ضمن اطار تشريعي موحد وبحيث يكون الحد الاعلى للراتب الاجمالي 3500 دينار شهريا .

ويأتي مشروع النظام في اطار سياسة الحكومة في ضبط الرواتب الاجمالية للموظفين العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة الرسمية والبلديات ووضعها ضمن اطار تشريعي موحد وبحيث يكون الحد الاعلى للراتب الاجمالي 3500 دينار شهريا .