التربية تدعو معلمي "سكن كريم" لمراجعتها.. اسماء
منذ 18 دقيقة
اخبار الاردن - دعت وزارة التربية والتعليم المعلمين الذين تقدموا بطلبات الكترونية للحصول على شقق سكنية بمشروع (سكن كريم لعيش كريم) مراجعة مركز الوزارة ابتداءً من يوم الأحد المقبل ولغاية يوم الخميس الموافق للتاسع من شهر اذار المقبل لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
ودعا مدير إدارة الشؤون المالية في الوزارة عطا أبو نصير المعلمين المعلنة أسماؤهم على موقع الوزارة الالكترونيwww.moe.gov.jo احضار دفتر العائلة ساري المفعول وعدم ملكية من ضريبة المسقفات ودائرة الأراضي ، وعدم ممانعة من البنك للموظف الذي يقل صافي راتبه عن 450 ديناراً .
وبين أبو نصير أن كل من يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد سيعتبر مستنكفاً وسيتم استثناؤه من التنافس.
الرقم الرقم الوزاري الرقم الوطني اسم الموظف المشروع
1 54556 9621004393 عدنان عبدالحافظ نورى عقيل الدلابيح ابو علندا 101
2 61743 9641028369 بسام محمد حامد المعايطه ابو علندا 101
3 65355 9631005045 محمد عبدالكريم علي بني عيسى ابو علندا 101
4 64731 9631028241 فارس خالد عبدالرحمن عوض النويران ابو علندا 101
5 67610 9652029989 فايزه صالح عبدالكريم الحطيبات ابو علندا 101
6 70720 9681016708 وائل حمد خليل الحجاج ابو علندا 101
7 69801 9631033124 الزبير محمد احمد السوالقه ابو علندا 101
8 72730 9622001651 فاطمه محمد حسن شلطف ابو علندا 101
9 74637 9672003790 نجاح عبدالله سليمان الرواشده ابو علندا 101
10 68549 9651028926 ابراهيم عبدالكريم سليم الطراونه ابو علندا 101
11 59344 9631003023 عوض الله احمد محمد السعود ابو علندا 101
12 78999 9692030657 ختام محمد سليمان العيدى ابو علندا 101
13 80367 9632035631 اسمهان مصطفى محمود الصقور ابو علندا 101
14 80815 9682041683 مريم حسين خليف السرحان ابو علندا 101
15 80512 9672027265 نهيل محمد سلمان العيدى ابو علندا 101
16 80959 9701046841 ماجد احمد محمد الحساسنه ابو علندا 101
17 81820 9682009712 نهاد عبدالحميد محمد فريحات ابو علندا 101
18 82697 9702015507 رقيه عمر عوده المعايطه ابو علندا 101
19 83332 9702019763 عبير خليف عيسى المواجده ابو علندا 101
20 85266 9572020768 مريم عبدالرحمن محمد مطر ابو علندا 101
21 84548 9691033317 رياض ماجد جعفر الطراونه ابو علندا 101
22 86031 9691043175 ذيب محمد عوده الله السوالقه ابو علندا 101
23 86354 9701046579 حماد عيد سلامه العزازمه ابو علندا 101
24 89222 9632035402 هدى نصري عطاالله المجالي ابو علندا 101
25 87587 9672026365 فايزه صلاح خليل ابوعوره ابو علندا 101
26 86645 9691015775 سالم عيسى سالم الجعافره ابو علندا 101
27 87441 9642006869 كفى محمد سليم خصاونه ابو علندا 101
28 87222 9622000423 ماجده محمود فارس محمد عطا ابو علندا 101
29 89341 9671027503 نافع عبدالرؤوف عبدالرحمن فرحات ابو علندا 101
30 3194648 9722004745 خالده ابراهيم عباس الرواد ابو علندا 101
31 89788 9692036964 سميحه صباح رشيد النعيمات ابو علندا 101
32 3194907 9701034630 قاسم محمد ابراهيم ساعد الصرايره ابو علندا 101
33 92847 9712044731 منى سالم سالم المحاسنه ابو علندا 101
34 90384 9662010449 خلود عبدالوهاب عواد عويسي ابو علندا 101
35 39835 9551007106 زياد عبدالكريم رضوان النسور ابو علندا 101
36 107233 9712038733 ايمان عبدالكريم حامد الرفوع ابو علندا 101
37 107271 9732044245 سكينه موسى عطالله القرارعه ابو علندا 101
38 95141 9711043579 لؤي حسن محمد الشعار ابو علندا 101
39 94931 9732012202 سميه حامد عوده المجالي ابو علندا 101
40 94543 9701017785 فواز فارس احمد الطراونه ابو علندا 101
41 3196858 9731000440 احمد نعيم ابراهيم ابوهنطش ابو علندا 101
42 90912 9711041814 نبيل طراد محمد علي عساف ابو علندا 101
43 96371 9742046222 ندى ابراهيم سليمان الزيدانيين ابو علندا 101
44 97180 9601010250 بسام محمد عبدربه خطايبه ابو علندا 101
45 97407 9711038834 عماد محمد محمود الضمور ابو علندا 101
46 97847 9732036547 سعاد فرج مسلم المصيغير العزازمه ابو علندا 101
47 98430 9751038356 رزق الله مفضي جويعد المشاقبه ابو علندا 101
48 67350 9571003158 احمد ابراهيم العلى العمرى ابو علندا 112
49 77293 9701037261 عايد قاسم سليمان الجعافره ابو علندا 112
50 82863 9701004902 سليمان محمد علي الحسنات ابو علندا 112
51 81504 9691037184 طلال سالم محمود النوايشه ابو علندا 112
52 79818 9682001395 سناء فايز سعيد عزام ابو علندا 112
53 84125 9682036314 خلود عدنان محمد المغربى ابو علندا 112
54 85355 9651039875 راضي سلامه فالح السواريه ابو علندا 112
55 88157 9641002319 باسم عبدالله عبدالرحمن العفيشات ابو علندا 112
56 3194563 9711045573 حسام عطوه خليل عبدالله البوايزه ابو علندا 112
57 87086 9672014009 نوفه محمد حماد الضمور ابو علندا 112
58 83763 9671032139 ماهر حسين شنوان الحباشنه ابو علندا 112
59 76696 9651004510 محمد سليم عقله بنى علي ابو علندا 112
60 90525 9721025045 بسام طه صالح احمد ابو علندا 112
61 57749 9581002576 عادل سامح الحاج فليح رواشده ابو علندا 118
62 64611 9652023097 ذكريات محمد ابراهيم عبهرى ابو علندا 118
63 66131 9632003371 ثريا محمد مرزوق الهباهبه ابو علندا 118
64 68458 9612031925 فريال حسن ذياب قدوره ابو علندا 118
65 69517 9632027624 ابتسام مطيع سالم الحطيبات ابو علندا 118
66 69760 9621035554 يوسف عبد سالم عيد الرفوع ابو علندا 118
67 73164 9611007298 مصطفى محمد مصطفى الزق ابو علندا 118
68 74953 9672030207 اميره سفهان علي الرواشده ابو علندا 118
69 76243 9681035465 احمد عطيه الله مفلح الكساسبه ابو علندا 118
70 74914 9662015255 فرحه عبدالعزيز محمد العمارين ابو علندا 118
71 68286 9671006764 حسان محمد صالح سليمان ابو علندا 118
72 75778 9621004206 فتحي نهار مفلح ابوجبل ابو علندا 118
73 75962 9692033936 نبويه عبدالسلام خليفه الشواوره ابو علندا 118
74 76782 9592012143 ربيحه عبدالله سعيد مساد ابو علندا 118
75 76961 9682030250 رويده محمد عبدالقادر الصرايره ابو علندا 118
76 77264 9701013457 وليد حسين عبد داود ابو علندا 118
77 78323 9601010219 ابراهيم فلاح فارس ابو علندا 118
78 77561 9701023982 عمر احمد عواد عفان ابو علندا 118
79 77488 9692036953 عائشه علي معمر النعيمات ابو علندا 118
80 78843 9651015152 فايز يحيى خشمان السفاسفه ابو علندا 118
81 78775 9621012298 صالح عوض علي موسى النوايسه ابو علندا 118
82 79535 9702032031 رابعه محمد سليمان العيدى ابو علندا 118
83 80339 9702031256 رابعه محمود رجا عبيدو ابو علندا 118
84 80497 9681019532 عيسى فؤاد سليمان حماتى ابو علندا 118
85 80770 9691033267 فارس راتب مسلم الطراونه ابو علندا 118
86 68651 9621025246 عاطف سليم عبدالقادر ابوالعدوس ابو علندا 118
87 81359 9661039938 فتحي عوده بشير الرفوع ابو علندا 118
88 81144 9692042694 فايزه عبدالقادر عبدالله السبايله ابو علندا 118
89 79372 9651024324 ناجح ابخيت عبدالله الجرادات ابو علندا 118
90 81158 9681043244 بسام محمود سليم القليلات ابو علندا 118
91 82079 9702036532 ايمان عبدالله محمود الهاروني ابو علندا 118
92 82450 9662033669 هويده عبدالرحيم علي ابوحيانه ابو علندا 118
93 81495 9691045466 سليمان خليف عبدالرحمن السوالقه ابو علندا 118
94 82344 9671025916 عبدالحميد يوسف خليل ابوعيده ابو علندا 118
95 82229 9651010511 عبدالكريم جبر محمد الشدفان ابو علندا 118
96 80702 9641020441 عبدالرحمن جميل سعيد صالح نصار ابو علندا 118
97 78241 9661001812 وهيب حسن محمود ابراهيم ابو علندا 118
98 79369 9651031285 حسين عبدالله صالح البنوى ابو علندا 118
99 83944 9701016358 محمد عبدالمهدي فلاح الطراونه ابو علندا 118
100 85504 9712035725 امل محمد عبدالقادر الذيابات ابو علندا 118
101 83734 9691033708 علي سالم عبد الصرايره ابو علندا 118
102 85118 9651032027 معن عدنان ضيف الله الخصاونه ابو علندا 118
103 83304 9671017808 فؤاد محمد عبدالغني ابوزينه ابو علندا 118
104 85547 9632040965 عزيزه احمد عبدالله الفرارجه ابو علندا 118
105 79785 9621022707 سمير شاكر محمود الامير ابو علندا 118
106 57145 9642002596 انتصار ابراهيم رشيد ابوشريعه ابو علندا 135
107 55445 9631004114 جمال نجيب محمود عبدالله العزه ابو علندا 135
108 55382 9611010435 حسن محمد مسعود محمد الصمادي ابو علندا 135
109 63277 9642004101 ابان احمد قاسم حسن شرشير ابو علندا 135
110 65176 9632037541 عائده خليل ابراهيم السريحين ابو علندا 135
111 63339 9631004122 عبدالله حسين حسن دملخي ابو علندا 135
112 63209 9592002247 امنه شامخ مطر القرعان ابو علندا 135
113 63395 9632024823 سخاء عبدالرحمن مسلم الطراونه ابو علندا 135
114 57558 9621025799 فايز فلاح سليمان جويعد ابو علندا 135
115 65055 9631034811 عارف حسن عبدالرحمن الرفوع ابو علندا 135
116 63822 9632021813 سلوى شفيق عايد المجالي ابو علندا 135
117 58913 9591023213 عبد شحاد حمد الضلاعين ابو علندا 135
118 55632 9622036623 مها عبدالرزاق عبدالله الطراونه ابو علندا 135
119 64256 9652014151 فاطمه جراد ابراهيم النوايسه ابو علندا 135
120 65165 9652027433 فريال غالب النورى الخرشه ابو علندا 135
121 65478 9622022095 عبله احمد سليمان المجالي ابو علندا 135
122 65537 9652029321 سماح عبدالرزاق عبدالرحمن الاغوات ابو علندا 135
123 66317 9652008411 سلوى موسى الباتع الحمدان ابو علندا 135
124 67999 9581024541 نمر عواد عيد السلمان ابو علندا 135
125 66364 9601025582 خالد حسن خالد داوود ابولاوى ابو علندا 135
126 65880 9652027163 كفى محمد عبدالقادر الصرايره ابو علندا 135
127 66103 9662029565 بديعه حمدان علي العطيوى ابو علندا 135
128 67290 9621014775 محمد غسان ربحي حسن بسيسو ابو علندا 135
129 67814 9652038299 ميسون عبدالرحمن ابراهيم الربحات ابو علندا 135
130 67898 9631029462 رائد خميس محمد حموده ابو علندا 135
131 66124 9652029470 مها حمود محمد المعايطه ابو علندا 135
132 66843 9642022544 بسما سالم محمد القيسى ابو علندا 135
133 67278 9601022200 اكرم عليان ذيب اسماعيل الحجى ابو علندا 135
134 67616 9622012710 سحر حمود حماد النوايسه ابو علندا 135
135 63770 9631004958 احمد عقاب دايس مقدادى ابو علندا 135
136 61734 9641012937 ظاهر عبدالجليل علي الجلامده ابو علندا 135
137 58200 9611006672 محمد حسين محمد عكاشه الزغول ابو علندا 135
138 61902 9651037115 يوسف عبدالحليم محمد العزازمه ابو علندا 135
139 68139 9662027646 عائشه عبدالكريم حسين ابوغيث ابو علندا 135
140 68150 9642030752 هدى فاعور ابراهيم الحمود ابو علندا 135
141 61016 9641004448 سعد عايد حسين الرواشده ابو علندا 135
142 62384 9641010750 اسعد لبيد شوشان الصالح ابو علندا 135
143 61378 9641024921 عبدالقادر محمد سعيد اماره ابو علندا 135
144 70549 9652012559 فريال علي احمد مريان ابو علندا 135
145 59183 9641032363 ابراهيم علي صالح خضر ابو علندا 135
146 69600 9631025169 عبدالمجيد مرتضى ابراهيم الجعفري ابو علندا 135
147 60566 9651027728 جواد محمد عبدالله الحويطات ابو علندا 135
148 70644 9601028216 صالح حسين العلى الطوالبه ابو علندا 135
149 71049 9571020459 خضر سالم عبدالله الفقرا ابو علندا 135
150 71635 9591021014 عدنان فارس عبدالمجيد عبدالرحمن ابو علندا 135
151 71713 9671024966 صافي حامد احمد عبدالله ابو علندا 135
152 70437 9642032078 تفاحه عطاالله خلف الفضول ابو علندا 135
153 70621 9632030117 منى محمد سعيد احمد علي مصطفى ابو علندا 135
154 73704 9671005636 حذيفه عقله ابراهيم مقدادى ابو علندا 135
155 70715 9681033547 مأمون رمضان احمد حمزه ابو علندا 135
156 70815 9662040934 هند توفيق اسحق العدوان ابو علندا 135
157 73235 9631036729 جمال عادل محمد علي ابوزر ابو علندا 135
158 72975 9621028801 اسماعيل عباس ابراهيم الاخرس ابو علندا 135
159 72766 9661020181 موسى عطيه موسى ابودامس ابو علندا 135
160 70277 9611003898 خالد قاسم عبدالله محمود ربابعه ابو علندا 135
161 71280 9621009687 حسن ايوب حسن محمد صبيح ابو علندا 135
162 63018 9631035825 عبدالله عايش مصطفى عبدالله الخطيب ابو علندا 135
163 66760 9641021817 عوني صادق خليل خليل ابو علندا 135
164 72127 9662028665 عائشه محمد ارشود الخلايله ابو علندا 135
165 73404 9651038373 احمد حميدان غثيان الجبور ابو علندا 135
166 69962 9611005304 احمد محمد جبر المومني ابو علندا 135
167 64340 9641003948 احمد جميل علي القرعان ابو علندا 135
168 74089 9632032408 سميحه ظمين سالم عبدالمحسن ابو علندا 135
169 73835 9661006121 عبدالله حسين محمود جوارنه ابو علندا 135
170 73263 9581022215 داود عبدالفتاح احمد الخروف ابو علندا 135
171 60791 9641007166 ناصر عقله ابراهيم احمد ابو علندا 135
172 71457 9591003146 بسام احمد بركات احمد ابو علندا 135
173 73760 9631025164 يحيى سليمان جراد النوايسه ابو علندا 135
174 62375 9631007509 محمد طالب خضر علي محمد ابو علندا 135
175 72760 9681013535 معتصم عبدالفتاح مصطفى الشيخ ابو علندا 135
176 75346 9661005581 احمد محمد سليم النعيم ابو علندا 135
177 76242 9661040863 نبيل شريف علي دبيك ابو علندا 135
178 76600 9681020232 جمال خليل حسن الشيش ابو علندا 135
179 75559 9632033306 ميثا محمد عبد الوريكات ابو علندا 135
180 68287 9661010623 خالد يوسف موسى ابوصوان ابو علندا 135
181 54557 9611006844 احمد محمد احمد الجبالي ابو علندا 142
182 63720 9612002885 اكرام حمدي عبدالحميد الشله ابو علندا 142
183 55402 9611028631 خميس كريم صالح الحيصه ابو علندا 142
184 68836 9682005192 سائده سعد علي المغربى ابو علندا 142
185 70390 9582006099 امال حسني محمد عصفور ابو علندا 142
186 75970 9672027356 نايفه سالم سليمان الطراونه ابو علندا 142
187 75823 9591021530 محمد عبيد عواد العودات ابو علندا 142
188 64006 9622004302 فاطمه احمد خلف ربابعه ابو علندا 143
189 58153 9621028527 زهران نمر عدوان سالم ضيف الله ابو علندا 143
190 77105 9682032716 خوله عبدالرحيم جبر البستنجى ابو علندا 143
191 63060 9581002733 عبدالرحمن علي عبيد الحوامده ابو علندا 157
192 63933 9612016870 عائشه داوود فياض الفلاح ابو علندا 157
193 65294 9631003853 محمد يوسف صالح عطايا ابو علندا 157
194 72937 9661006337 محمد احمد مصطفى الزيوت ابو علندا 157
195 62996 9651008691 فواز رجا ساطع العقيل ابو علندا 159
196 64940 9652024402 ابتسام ابراهيم يوسف ابوعواد ابو علندا 159
197 66214 9632005017 فاطمه محمود يوسف قاسم العمري ابو علندا 159
198 68275 9652029342 فاطمه عبدالكريم سليم العضايله ابو علندا 159
199 67771 9631013795 علي سالم احمد سلامه صلاحين ابو علندا 159
200 62047 9641028730 محمد عبدالسلام سالم الضمور ابو علندا 90
201 64721 9641004813 عقل احمد العقله الصلاح ابو علندا 90
202 71092 9681034631 نصر خالد احمد تيم ابو علندا 90
203 72657 9632010333 ليندا تيسير رشاد ابوالفيلات ابو علندا 90
204 74529 9641004924 عبدالله سليم احمد خشاشنه ابو علندا 90
205 68658 9641005779 يوسف صالح مفضى الخشان ابو علندا 90
206 77586 9682029052 نبيله محمد عطيه عبكل ابو علندا 90
207 73943 9661005536 حسن سليمان ابراهيم الشحادات ابو علندا 90
208 78552 9682014028 هناء محمد احمد القطاونه ابو علندا 90
209 80712 9642028297 جميله مشالش محمد القراله ابو علندا 90
210 73064 9631003170 محمد احمد مرشد البستنجى ابو علندا 90
211 82766 9651004220 عايد سالم علي معيوف ابو علندا 90
212 84450 9711042134 توفيق شقيان ذياب ابوشتال ابو علندا 90
213 86369 9652026592 منتهى احمد عبد العصيرى ابو علندا 90
214 87203 9691030790 ثائر يوسف عبداللطيف عبداللطيف ابو علندا 90
215 3194470 9742032581 عاليه شاكر خلف العبد عساف ابو علندا 90
216 86074 9691005657 محمود علي عيسى ابومرار ابو علندا 90
217 88861 9701034475 سلامه هاشم سلامه الطراونه ابو علندا 90
218 88911 9682004211 عائشه احمد محمد الحسنات ابو علندا 90
219 90385 9732033651 رياء محمد عوده ابوقديرى ابو علندا 90
220 91591 9692020083 سمر علي محمد الشيخ حسين ابو علندا 90
221 91827 9741033445 خضر مصطفى محفوظ العزازي ابو علندا 90
222 91869 9642036232 سميره احمد سليم حسين ابو علندا 90
223 93030 9662030295 رائده احمد طه المكاوي ابو علندا 90
224 93250 9732044765 وفاء حسن خليل ابوناموس ابو علندا 90
225 3196052 9721034654 بلال سليمان محمد صلاح ابو علندا 90
226 94558 9732017573 سميه محمد عبدالقادر الخلفات ابو علندا 90
227 93819 9721049513 عبدالله محمد صالح الصباحين ابو علندا 90
228 115039 9672027774 اميره محمد حمود الصرايره ابو علندا 90
229 96189 9681015260 صابر عبدالمهدي فلاح الطراونه ابو علندا 90
230 3195194 9752046293 مناهى محمد احمد عبدالله الشباطات ابو علندا 90
231 96337 9752046103 ازدهار سالم خلف الرواجفه ابو علندا 90
232 97118 9691044173 فالح موسى نمر العظامات ابو علندا 90
233 3197078 9751031039 مسلم قبلان سالم بخيت الحنيطي ابو علندا 90
234 97128 9721051510 صالح يوسف صالح حسينات ابو علندا 90
235 97827 9722039743 منى عوده فراج النجادات ابو علندا 90
236 96930 9752044647 تغريد محمد سليمان المرافي ابو علندا 90
237 97432 9712027242 تهاني عبدالرحيم يوسف يعقوب ابو علندا 90
238 3197144 9732037450 عائشه موسى معيقل سلامه المغاصبه ابو علندا 90
239 97313 9712015639 ياسمين محمد خليل الطراونه ابو علندا 90
240 98452 9671029909 محمود محمد حمدان دخل الله ابو علندا 90
241 86375 9681011820 يحيى محمد حسني ابوقطيش ابو علندا 90
242 86906 9702032044 سحر سليمان ابراهيم الطراونه ابو علندا 90
243 99296 9712032874 وفاء يوسف مسلم الطراونه ابو علندا 90
244 99890 9742017953 حنان شحده ابراهيم الفقير ابو علندا 90
245 105277 9722031633 سهام عبدالله سليمان الرواشده ابو علندا 90
246 3197735 9692007906 رائده محمد احمد حسن زوانه ابو علندا 90
247 101103 9762041822 بدريه عوض محمد الغوانمه ابو علندا 90
248 101873 9711045335 محمد عبدالقادر عليان بشابشه ابو علندا 90
249 101064 9762047638 نجلا عوده الله عوض الرفوع ابو علندا 90
250 101333 9751043642 عثمان مروان عبدالقادر المحتسب ابو علندا 90
251 101220 9762037853 دلال محمد محمود ابوطربوش ابو علندا 90
252 101663 9672014019 مريم مرزوق علي جقامه ابو علندا 90
253 101665 9722046157 غاده عطاالله ربيع الحوامده ابو علندا 90
254 58494 9581012005 محفوظ عبدالفتاح احمد مصطفى ابوالعوف ابو علندا 90
255 103226 9712017106 عاليه سليم ابراهيم الفقير ابو علندا 90
256 103892 9642025813 امنه محمد سلامه القطاونه ابو علندا 90
257 105339 9742039919 ندى محمد سليمان النجادات ابو علندا 90
258 106152 9702041740 منى محمد سلامه ابوشتال ابو علندا 90
259 105913 9762001638 هيجر احمد حسين الفقير ابو علندا 90
260 106533 9782053215 عايشه حمود محمد العمامره ابو علندا 90
261 97275 9732033541 امل محمد سليمان العيدي ابو علندا 90
262 107390 9752018892 تغريد محمد احمد الخطيب ابو علندا 90
263 107431 9782050285 نسرين عبدالحميد علي العودات ابو علندا 90
264 107434 9782050274 ابتسام مسلم اعبيسى البوايزه ابو علندا 90
265 107573 9741036918 معين محمد حسن نزال ابو علندا 90
266 107879 9741019028 خالد ذياب سمور الهلول ابو علندا 90
267 108951 9741019155 ضرار عبدالحميد حمود الضمور ابو علندا 90
268 110013 9772019316 حنان صالح بادي الطراونه ابو علندا 90
269 111127 9732044201 نجوى صبحي خضير الهوامله ابو علندا 90
270 110118 9722037079 رغده عمر خلف المعايطه ابو علندا 90
271 109236 9782016658 مي محمد جهاد سليم ابوطه ابو علندا 90
272 108720 9762041006 ميثا صباح سليمان الحساسين ابو علندا 90
273 111574 9782052127 سوسن سليم عقله المساعيد ابو علندا 90
274 3189791 9632028087 نوال يعقوب محمد العونه ابو علندا 96
275 66657 9581015428 احمد اسماعيل محمد نصار ابو علندا 96
276 66919 9601020405 محمد احمد محمد حسن الوحش ابو علندا 96
277 69048 9641028799 محمد فلاح عفنان المطارنه ابو علندا 96
278 61520 9651005706 محمد محمود عبدالفتاح الخطيب ابو علندا 96
279 3191515 9682035915 فيروز سليمان محمد موسى الجوابره ابو علندا 96
280 71563 9652026896 دوله يوسف مسلم الطراونه ابو علندا 96
281 62964 9651039081 سالم حسين عبدالله شلهوب ابو علندا 96
282 74251 9601007420 محمود احمد الفندى السعيد القضاه ابو علندا 96
283 72786 9621029298 محمود محمد عبدالسلام ابوعواد ابو علندا 96
284 73529 9671006794 خالد فوزي علي قزق ابو علندا 96
285 74518 9672023815 ايمان شاهر عبدالله العمرو ابو علندا 96
286 76292 9641025251 جمال محمد شتيوي ابوشوك ابو علندا 96
287 74947 9692036944 حنان نصيب العبد عساف ابو علندا 96
288 58943 9631027891 حسني محمود احمد نصيرات ابو علندا 96
289 70690 9671038744 محمد سلامه عايد المعرعر ابو علندا 96
290 77208 9662012956 رابعه محمد فارس النوايسه ابو علندا 96
291 73761 9631023773 عماد حامد صبحي ابوعوض ابو علندا 96
292 72956 9671040597 زيدون عبد اخليفه الشواوره ابو علندا 96
293 77597 9682040542 عدلا احمد عطاالله الرواشده ابو علندا 96
294 78781 9651031461 سليم راضي ماضي الرواشده ابو علندا 96
295 3193169 9691030614 ابراهيم رباح محمد راضي ابو علندا 96
296 79098 9701006140 احمد كامل حسن عمران ابو علندا 96
297 79444 9671014729 احمد جميل يوسف الخرابشه ابو علندا 96
298 79064 9702042741 سمر خالد سليمان العطيوى ابو علندا 96
299 80255 9672007353 سناء عبدالحليم سلامه مريان ابو علندا 96
300 80644 9641031511 شداد رشيد محمد الفقهاء ابو علندا 96
301 80747 9631003874 محمد عطا سليمان سلامه نواصره ابو علندا 96
302 80772 9651031005 محمد عبدالرحيم مطلق الصعوب ابو علندا 96
303 80823 9651006830 علي محمد علي العويدات ابو علندا 96
304 59403 9632024456 امل ذياب محمد فرهود ابو علندا 96
305 81163 9691036848 نبيل محمد عطوى المواجده ابو علندا 96
306 81212 9691031916 عادل محمد دوينع متروك ابو علندا 96
307 81135 9662002183 ميسون عبدالرحمن حرب السعودي ابو علندا 96
308 81127 9692015714 مريم نجم عبدالنبى الخمايسه ابو علندا 96
309 81865 9622029980 صفيه عبدالله ابراهيم ابوسمره ابو علندا 96
310 80956 9701044459 حربي محمد موسى القيسى ابو علندا 96
311 81060 9692018239 هاله سليمان فالح الشطي ابو علندا 96
312 82772 9571013386 نهاد عزيز احمد عوض ابو علندا 96
313 81331 9682002387 فاتن حسن صالح الكسواني ابو علندا 96
314 61723 9621030363 محسن سعيد عبدالمحسن الدجاني ابو علندا 96
315 83353 9692033365 نوال علي عطاالله المعايطه ابو علندا 96
316 83312 9671033853 وليد عبدالله عيسى الجاعوره ابو علندا 96
317 82973 9682043385 اسماء علي عبدالله الحسنات ابو علندا 96
318 81747 9672037775 امينه عبدالعزيز سلمان الجرابعه ابو علندا 96
319 83991 9661026754 احمد ابراهيم محمد حسان ابو علندا 96
320 84835 9691013332 شرحبيل محمود ذيب العميرى ابو علندا 96
321 84481 9711019152 ابراهيم محمد خليل العمايره ابو علندا 96
322 85172 9702004615 ناديه عاطف محمد الهباهبه ابو علندا 96
323 87067 9672004015 عايده عقل حسن رضوان ابو علندا 96
324 86301 9712036215 هيام عبدالحليم سليمان الضمور ابو علندا 96
325 86417 9661002587 حسين محمد موسى ابوقرع ابو علندا 96
326 88711 9721015358 محمد غازي ناصر الجنايده ابو علندا 96
327 87889 9701003689 فاهد فرحان خليف العويدى ابو علندا 96
328 79282 9641025129 محمد حسين احمد الجرف ابو علندا 96
329 87096 9662033846 نعمت عبدالعزيز عثمان البطوش ابو علندا 96
330 86012 9711035919 منذر عبدالكريم فلاح الطراونه ابو علندا 96
331 86409 9651006009 محمد احمد عبدالقادر عضيبات ابو علندا 96
332 86476 9671006153 حكمت حسن احمد عضيبات ابو علندا 96
333 88778 9701032850 وهبي احمد موسى الشلبي ابو علندا 96
334 89135 9672018108 منى فوزي محمد اسماعيل ابوغزاله ابو علندا 96
335 88707 9721005935 يوسف احمد عبدالفتاح الشدفان ابو علندا 96
336 89264 9651034992 ابراهيم حسن عبدالله الرشايده ابو علندا 96
337 88958 9671037408 اكرم فارس زيد محمود ابو علندا 96
338 88814 9681005543 بسام احمد عبدالله الغدايره ابو علندا 96
339 88974 9681008726 سمير محمد عبدالكريم الصمادي ابو علندا 96
340 60558 9621008484 فتحي ابراهيم يوسف مومنى ابو علندا 96
341 89211 9662038613 كفا ابراهيم احمد القراقره ابو علندا 96
342 3194784 9721040440 عبدالوالي اعبيد عبد عقله العشوش ابو علندا 96
343 85628 9661010875 عزالدين احمد عوده ابراهيم ابو علندا 96
344 89763 9661016373 فايز عبدالغني موسى الدبس ابو علندا 96
345 3194942 9711035593 عبد عبدالله خلف احمد الصرايره ابو علندا 96
346 90094 9681041593 حسام بهجت موسى الفريحات ابو علندا 96
347 90565 9721046364 حميد ابراهيم يوسف الخضرى ابو علندا 96
348 91624 9711034451 سمير سالم احمد الخوالده ابو علندا 96
349 92883 9691039311 عمر قفطان علي المومني ابو علندا 96
350 90354 9692011970 عاليه حمد فنطول الخريشه ابو علندا 96
351 90881 9711033398 ياسر محمد علي الطوره ابو علندا 96
352 62292 9611029841 فهمي علي محمود محمد الزعول ابو علندا 96
353 122299 9722046039 الهام عبدالمجيد ابراهيم القرعان ابو علندا 96
354 91142 9732017798 كوثر احمد علي المزايده ابو علندا 96
355 76116 9651038605 عارف يوسف طالب عيال سلمان ابو علندا 96
356 90793 9701038134 ماهر محمد سلامه القراله ابو علندا 96
357 156735 9711045515 محمد حمود صالح عوده الله القطيطات ابو علندا 96
358 91620 9711047542 عبدالسلام محمود سالم الرفوع ابو علندا 96
359 92585 9722044595 فاطمه سلمان علي العبيدين ابو علندا 96
360 92584 9722032718 خالده محمد مطلق المراعيه ابو علندا 96
361 90420 9692044794 كوكب محمد ابراهيم العودات ابو علندا 96
362 92971 9722033663 زينب محمد محمد القضاه ابو علندا 96
363 90940 9721007570 حيدر محمد طايل جباعته ابو علندا 96
364 93012 9722036622 امنه ابراهيم موسى غياضه ابو علندا 96
365 68395 9631026792 هاشم محمد حسين منيزل ابداح اربد –البدر-الحصن 90
366 68646 9601006120 عوني عوض سليمان الدويري اربد –البدر-الحصن 90
367 61821 9631010877 كساب عيسى عبدالحوارى اربد –البدر-الحصن 90
368 67152 9602014902 رابعه محمد احمد مصطفى اربد –البدر-الحصن 90
369 66556 9651004537 محمود حمدان سعيد القوادره اربد –البدر-الحصن 90
370 74084 9631004166 محمود عوض خالد رشود الخالد اربد –البدر-الحصن 90
371 71882 9602002732 يسرى احمد مصطفى ابونبوت اربد –البدر-الحصن 90
372 87002 9722009745 ميسون خازر نمر الملاك اربد –البدر-الحصن 90
373 86856 9602003519 بدريه محمد سليم زيد الكيلاني اربد –البدر-الحصن 90
374 86201 9672008362 ناديه لطفي صافى درباس اربد –البدر-الحصن 90
375 87485 9682039407 نايفه عبدالرحمن سليمان القلقيلى اربد –البدر-الحصن 90
376 88356 9682014102 بسمه عليان محمود الحواجرى اربد –البدر-الحصن 90
377 89654 9661020801 امين محمود رمضان الابطح اربد –البدر-الحصن 90
378 92364 9681036372 ناصر علي محمد المصري اربد –البدر-الحصن 90
379 107223 9712044468 عطاف احمد مرزوق الجرايده اربد –البدر-الحصن 90
380 107264 9722009237 ميساء هايل حسن القرشي اربد –البدر-الحصن 90
381 78293 9641034998 عواد حصاد نهار المشاقبه اربد –البدر-الحصن 90
382 93987 9732007343 فاطمه مثقال مصطفى الجراح اربد –البدر-الحصن 90
383 95801 9632007620 امنه نايف محمود الطبيشات اربد –البدر-الحصن 90
384 60609 9651007995 وليد عبد الفالح بني هاني اربد –البدر-الحصن 90
385 59075 9621003594 عدنان محمود عثمان العزام اربد –البدر-الحصن 96
386 62633 9611004117 محمد راشد حسين بني عامر اربد –البدر-الحصن 96
387 64688 9661004674 ماجد عبدالحميد ابراهيم عبده اربد –البدر-الحصن 96
388 65115 9632006073 فاطمه علي ابراهيم الفلاح اربد –البدر-الحصن 96
389 63612 9622015121 كوثر احمد حسن العيسى اربد –البدر-الحصن 96
390 64401 9622037756 خديجه محمد مصطفى يوسف عموره اربد –البدر-الحصن 96
391 65746 9632036319 فلاحه مفضي عيد الجادر اربد –البدر-الحصن 96
392 68904 9642036993 نجاح نعوص زيدان الدلعه اربد –البدر-الحصن 96
393 66241 9632028845 نوفه احمد منصور البواطى اربد –البدر-الحصن 96
394 68211 9632005036 مريم يوسف مبارك الجراح اربد –البدر-الحصن 96
395 60797 9651005783 ماجد احمد محمود بني حمد اربد –البدر-الحصن 96
396 68098 9641034679 عمر عبدالعزيز محمود الهامى اربد –البدر-الحصن 96
397 60605 9651007751 احمد قاسم محمد المصرى اربد –البدر-الحصن 96
398 73534 9681034366 فياض خميس فياض الفقرا اربد –البدر-الحصن 96
399 69757 9631030058 نعيم صالح عبدالقادر الصالح الوقفى اربد –البدر-الحصن 96
400 72522 9651032028 عبدالكريم عبدالرحيم مسلم الهنانده اربد –البدر-الحصن 96
401 3193874 9741031944 ايمن محمود طلب ياسين الفيحاء - مادبا 88
402 84199 9692001703 اسماء عارف يوسف ابوالغنم الفيحاء - مادبا 88
403 99471 9761032828 نعيم احمد ابراهيم الحسنات الفيحاء - مادبا 88
404 102729 9711034307 وليد محمد سليمان الحوامده الفيحاء - مادبا 88
405 104219 9751004313 خالد يوسف ابراهيم ابوشنار الفيحاء - مادبا 88
406 105412 9711035143 جمعه عواد عتيق القعير الفيحاء - مادبا 88
407 3196938 9761001986 علي عبدالله سليمان الرواجفه الفيحاء - مادبا 88
408 156739 9752044323 مريم سعود امحمد العمايره الفيحاء - مادبا 88
409 114086 9792046009 هنيه عوض محمد غانم الفيحاء - مادبا 88
410 115601 9771025214 عاهد سعيد حسين العرني الفيحاء - مادبا 88
411 116048 9811036702 حازم عبدالله ابراهيم ابوعلوش الفيحاء - مادبا 88
412 115421 9781055842 حاكم سلمان خلف الشخانبه الفيحاء - مادبا 88
413 61748 9651041377 يوسف احمد خلف الطراونه الفيحاء – مادبا 101
414 55358 9601012247 احسان عبدالرزاق الداغر الفاعوري الفيحاء – مادبا 101
415 55063 9631027673 عيسى دريوش سلام النوايشه الفيحاء – مادبا 101
416 63058 9611018514 عبدالله محمود محمد الشقيرات الفيحاء – مادبا 101
417 64400 9642028206 اروى عبدالله خليل الضمور الفيحاء – مادبا 101
418 63550 9642001947 جواهر علي سليمان الشوابكه الفيحاء – مادبا 101
419 63014 9651024965 ميمون فهد محسن المجالي الفيحاء – مادبا 101
420 67989 9581000995 عاكف عيسى محمد شحاده محسن الفيحاء – مادبا 101
421 67349 9611028809 محمد خير سالم جدعان كايد البقور الفيحاء – مادبا 101
422 68246 9632013712 فوزيه حسن عبدربه المصرى الفيحاء – مادبا 101
423 68052 9601027939 سالم عوده الله سليمان السمارات الفيحاء – مادبا 101
424 69441 9672004817 انعام سعد محمد العدوان الفيحاء – مادبا 101
425 70897 9652004499 مديحه طلال مفضى العدوان الفيحاء – مادبا 101
426 73115 9671017928 ايمن فهد عبدالكريم النعيم الفيحاء – مادبا 101
427 71048 9651003416 نضال سلمان مصطفى سلطان الفيحاء – مادبا 101
428 72083 9642037704 اعتدال خلف سلمان القبابعه الفيحاء – مادبا 101
429 71873 9672036416 سكوت سعدالله محمود الزواهره الفيحاء – مادبا 101
430 63878 9651005292 ابراهيم محمد ابراهيم العايدى الفيحاء – مادبا 101
431 70280 9621029412 احمد صباح سليمان الحساسين الفيحاء – مادبا 101
432 75214 9651018455 عبدالمالك علي محمد الراعي الفيحاء – مادبا 101
433 74822 9652004732 حنان فايز احمد النمر الفيحاء – مادبا 101
434 75307 9641033377 محمد علي عبداللطيف المصرى الفيحاء – مادبا 101
435 75244 9682035977 نجوى محمد سلامه ابوشتال الفيحاء – مادبا 101
436 74728 9662024131 سعاد احمد سلمان ابوسمهدانه الفيحاء – مادبا 101
437 74836 9691003062 عدنان خليل احمد عقيل الفيحاء – مادبا 101
438 76365 9642030555 سميه عيسى محمود بلوخ الفيحاء – مادبا 101
439 76971 9641016338 عبدالسلام محمد تركى ابوجرار الفيحاء – مادبا 101
440 55591 9621012528 باسل توفيق عوده المدانات الفيحاء – مادبا 101
441 63343 9621032868 ماجد محمد ابراهيم الضمور الفيحاء – مادبا 101
442 77363 9651031762 سليمان عليان احمد الهويمل الفيحاء – مادبا 101
443 67612 9632002814 ساره احمد اسماعيل المسانده الفيحاء – مادبا 101
444 77729 9631014067 شاكر عارف هزاع العلاوين الفيحاء – مادبا 101
445 78296 9641036442 عبدربه علي محمد الرماضين الفيحاء – مادبا 101
446 78529 9601020427 محمد عبد ابراهيم الطراونه الفيحاء – مادبا 101
447 78846 9661038093 ناصر احمد حسن حنفى الفيحاء – مادبا 101
448 79065 9662014309 مرام علي سلامه القطاطشه الفيحاء – مادبا 101
449 78984 9642013385 سحر لطفي سلمان الحوامده الفيحاء – مادبا 101
450 78994 9662039658 ايمان حسن جبريل البدور الفيحاء – مادبا 101
451 79721 9691016096 هاني علي حسن القطاونه الفيحاء – مادبا 101
452 78961 9682029086 اروى محمود محمد ابوعبده الفيحاء – مادبا 101
453 79509 9632024076 وضحه حماد سلمان ابن سعيد الفيحاء – مادبا 101
454 80202 9691040546 الرازي محمود محمد غانم الفيحاء – مادبا 101
455 80354 9682002680 ختام عبدالله حامد السواعير الفيحاء – مادبا 101
456 67433 9611021804 سليمان ربيع سلام المرادات الفيحاء – مادبا 112
457 71599 9662029758 هدى داود جروح العدوان الفيحاء – مادبا 112
458 85236 9692001725 كفاح احمد جمعه عبدالحي الفيحاء – مادبا 90
459 3195348 9701048771 ناصر عبدالحفيظ عبدالغني موسى العبابسه الفيحاء – مادبا 90
460 85939 9702038256 ناديه لطفي سعيد باز الفيحاء – مادبا 90
461 93938 9732049242 نهى فهمي علي كريشان الفيحاء – مادبا 90
462 102076 9751006105 بشير محمد احمد ياغي الفيحاء – مادبا 90
463 106150 9742046770 فايزه سالم علي السليمانيين الفيحاء – مادبا 90
464 71761 9602031208 نوال سليمان ثاني البريزات الفيحاء – مادبا 96
465 72789 9652041784 فايزه خليف سلمان القباعى الفيحاء – مادبا 96
466 84180 9672015238 زينب سلامه صياح الدهامشه الفيحاء – مادبا 96
467 85954 9692004197 ابتسام محمد هارون الطوره الفيحاء – مادبا 96
468 85784 9652032513 سناء عوني توفيق ابوغزال الفيحاء – مادبا 96
469 95163 9721003329 كامل خليل احمد عقيل الفيحاء – مادبا 96
470 97786 9732041990 عليا هويمل محمد الشياهين الفيحاء – مادبا 96
471 61208 9651039948 كمال محمد مطلق الطيطي المستندة 96
472 80344 9622022757 هيام حسن جبريل البدور المستندة 96
473 63148 9641007204 نائل علي محمد قبلان المطل – الشوبك 115
474 64284 9652025324 عدلا سلامه مرزوق الرواشده المطل – الشوبك 115
475 91679 9731043324 عبدالله احمد محمد معتوق المطل – الشوبك 115
476 107136 9702004618 حنان عبدالمعطي محمد الهباهبه المطل – الشوبك 115
477 101522 9741040053 عيد علي سالم السعيدين المطل – الشوبك 115
478 110405 9772042368 سمر صالح محمد الشقيرات المطل – الشوبك 115
479 112886 9731034099 زكي خليل حمد الخشمان المطل – الشوبك 115
480 114063 9742040767 صفاء جميل محمد معتوق المطل – الشوبك 115
481 114065 9752031756 هدى داود محمد الطوره المطل – الشوبك 115
482 122850 9802044067 احلام محمد عبدالوالي المزايده المطل – الشوبك 115
483 123038 9801035299 جمال مفلح سليم الزعبي المطل – الشوبك 115
484 123737 9801004277 ليث عيسى علي البدور المطل – الشوبك 115
485 129100 9772034323 رانيا مناور قاسم الشباطات المطل – الشوبك 115
486 127121 9822054735 اميره شفيق جليل العثامنه المطل – الشوبك 115
487 131848 9761005175 عبدالله جميل سليمان الغنميين المطل – الشوبك 115
488 63636 9591002823 جمال عبد فياض الرحاحله جبل طارق / الزرقاء 101
489 63220 9632039987 دلال محمد حسين ملكاوى جبل طارق / الزرقاء 101
490 62083 9651001017 ناجح حلمي محمود العيسه جبل طارق / الزرقاء 101
491 75167 9651005381 عدنان تركي راجى الشريده جبل طارق / الزرقاء 101
492 57549 9622034499 ابتسام عبدالكريم عواد ابومحارب جبل طارق / الزرقاء 101
493 63088 9641026351 محيسن بركات سلامه سالم الرواشده جبل طارق / الزرقاء 101
494 62956 9651004897 توفيق سلامه علي رواشده جبل طارق / الزرقاء 96
495 45929 9571017118 عطيه محمد سالم رحال ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 101
496 67672 9632021837 تبارك عيد اكريم المجالي ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 101
497 79527 9702016605 ايمان مدالله دميثان الطراونه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 101
498 81462 9671015572 محمد اسماعيل عبدالله ابوالدوش ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 101
499 88910 9692004245 سميره محمد عبدالله ابورقيه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 101
500 88688 9692041343 ميسر عطاالله ارحيل البداينه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 101
501 58927 9652039558 ليلى دايج جراد حرب المرايات ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
502 62368 9651036695 فايز محمود رشيد رفيق ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
503 51189 9611028020 محمود سلمان ضيف الله القطامين ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
504 64803 9621016557 احمد محمد احمد رشايده ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
505 65091 9631007754 خالد عبدالقادر علي ابوسليمه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
506 65090 9601016801 راغب كامل خليل صبيح ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
507 68653 9621013860 رضوان محمد رضوان امراحيل ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
508 54598 9641004773 بسام توفيق خليل ابو شعبان ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
509 68869 9651039170 نايف عيسى سليمان الرواجفه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
510 58160 9591004883 رشيد نواف حسين عباس ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
511 60545 9631013705 هيثم زهير عبدالله العطيوي ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
512 62061 9631025153 عبدالله دهيسان سلامه الحجايا ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
513 69976 9661010400 مدين محمد سالم النجار ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
514 73530 9671018749 محمد سالم محمد النواجى ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
515 71407 9652044467 منور عبداللطيف برهم المدادحه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
516 75605 9671025724 صبحي رجب عيسى عبيد ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
517 76088 9662014275 كفا سليمان سلامه الحجاج ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
518 66975 9651018686 اسماعيل حسن ابراهيم العكول ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
519 68544 9671039343 عايد محمد هويمل القرعان ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
520 77171 9631016697 ابراهيم محمد علي المجارحه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
521 76224 9581013134 خليل ابراهيم صافي صافي ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
522 77899 9641026168 حكمت سالم عبدالغني الطراونه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
523 55094 9621021954 عواد ضيف الله عبطان الغرير ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
524 78347 9601028990 عبدالله عطاالله سالم المرافى ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
525 78500 9631032664 صالح احمد محمد الرياطى ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
526 78802 9641013999 عبدالله سعود خليل الحجاج ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
527 55487 9581022900 عبدالرؤوف محمد سلامه العايد ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
528 79059 9682040537 عفاف علي موسى القرارعه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
529 79468 9671031637 محمد احمد جمعه سلمان ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
530 79091 9671034336 محمد علي حسن محمد جوهر ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
531 68522 9671032188 حمد عزات حمد احمرو ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
532 79021 9692031110 نجاح علي فريوان الصرايره ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
533 79784 9722041551 اسيا سليمان علي الهلالات ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
534 79978 9662029792 خالده احمد مضى العدوان ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
535 79957 9672000503 ريم سالم عبد ابو السعود ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
536 79691 9691029459 محمد حسين احمد ابوصافى ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
537 79572 9692044115 صباح موسى عطيه الحمادين ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
538 80655 9691006007 بسام يوسف محمود علي ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
539 65399 9641035406 محمد صبحي ارحيل الرخامين ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
540 80686 9662038431 سهى مسلم عبدالقادر الزغاليل ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
541 82518 9681032712 ابراهيم سليمان عطا الله الصرايره ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
542 81848 9702039260 غصايب محمد مطلق الفلاحات ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
543 81365 9651031686 صالح جمال عقله العشوش ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
544 81206 9681028558 جميل فرهود سلمان ابوقديرى ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
545 81463 9681029671 احمد يوسف ابراهيم صدقه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
546 68958 9621027043 ابراهيم عبدالحميد احمد الذنيبات ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
547 82358 9701038041 حسين خليل عبدالجليل الدغيمات ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
548 82230 9671008884 عبدالله سهو نصار الناصر ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
549 80639 9661042848 فؤاد مزلوه احمد الحوامده ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
550 82765 9662033016 ايمان سليم عبدألرحمن الرحال ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
551 82913 9682030050 مشاعل دحيلان غيث بن هدابه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
552 82760 9682015288 غاده عبدالمطلب احمد المرايات ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
553 83373 9721017565 محمد عبدالحافظ مسلم الصرايره ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
554 83402 9682018833 نهايه محمد جمعه امنيفى ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
555 79887 9682000222 فاطمه حسين محمود ابوحصوه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
556 83170 9691036938 عمر جميل اشتيوي الجعارات ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
557 84358 9702048462 ليقه يونس محمود البستنجى ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
558 83690 9691000628 حسن محمد حمدان ابونجا ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
559 84514 9671036153 مروان محمد محمد الدسوقى ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
560 84865 9671015398 ماهر عبدالمجيد سلمان المحادين ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
561 84378 9711018337 علي زعل احمد الرواجفه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
562 85449 9661023004 محمد احمد علي عوض ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
563 83065 9681042855 خالد هويمل عبدالقادر الخريسات ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
564 82386 9671032630 ياسر سلمان سلامه الحشوش ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
565 85168 9702035331 عائشه عطا محيسن الكساسبه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
566 85446 9711038972 عبدالحي سلام عبدالمهدي القراله ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
567 88715 9701042575 محمد سالم عوده النجادات ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
568 85641 9661030113 خلدون عبدالسلام خلف الصرايره ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
569 86829 9662004331 جميله ابراهيم موسى الشرايخه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
570 86260 9652014119 كفى حمد فلاح الحجاج ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
571 86916 9712035920 ميسم توفيق دميثان المجالي ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
572 87673 9721048743 هشام عطيه سلامه القواسمه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
573 87778 9682004979 كوكب محمد قفطان العدوان ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
574 65718 9622012529 خديجه يونس عبدالقادر العوضات ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
575 3194608 9721048798 يحيى احمد حمدان عيال عواد ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
576 86918 9702026766 منال عبدالرحمن عبدالحميد المجالي ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
577 87676 9721032235 سامي احمد حمدان ابومحسن ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
578 88720 9721013037 محمد عدنان محمد ابوالهيجاء ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
579 88288 9702041203 نوال سماح دهيمان الزبن ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
580 83171 9691043252 محمد حماد معمر الجرره ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
581 88991 9691001033 ايمن عيسى محمود حماد ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
582 89449 9661005488 مخلد صالح عبدالحافظ العدوان ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
583 88961 9691028976 ايمن عزات محمود السويد ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
584 88870 9711042076 محمد عارف محمد الشيخ حسن ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
585 88283 9672000405 مريم عافت عبدالله الرقاد ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
586 88397 9692034756 بثينه تركي سليمان العقرباوى ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
587 89732 9701006585 نبيل محمد مزيد النشاش ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
588 89769 9661035416 ربحي زهدي مصطفى طباخه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
589 89396 9642028460 صباح شحاده عايد الدغيمات ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
590 89775 9622026883 ريم عمر خلف الجعافره ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
591 85613 9651005264 عمر حلمي عبدالله شاهين ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
592 90465 9691033544 ابراهيم محمود غدير الصرايره ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
593 90973 9602005898 ميسون احمد محمد رشيد ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
594 42289 9581018602 احمد عبدالحافظ عبدالقادر عساف ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
595 91527 9722016594 ريم عبدالكريم امحمد الاغوات ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
596 86597 9721017551 سليم عبدالمهدي سليم الصرايره ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
597 90426 9722046148 وصفيه سلامه مصلح القطاطشه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
598 91224 9722033675 اميره علي محمد القضاه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
599 73252 9631007694 جميل محمود حسن الحوامده ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
600 92800 9691037095 رضى مسلم سالم الخليفات ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
601 91876 9582025002 فهيده حماد عيد الحويطي ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
602 3195581 9661032856 صبري حمد شاهين الدغيمات ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
603 89779 9691018673 غالب احمد عبدالقادر راشد ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
604 93358 9722034057 منى محمد محمود التيهي ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
605 92929 9722036995 اروى محمد احمد الصرايره ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
606 107106 9671006713 عبدالحليم محمد عبدالرحمن ابداح ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
607 93222 9672007113 رابعه زكي محمود النواصره ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
608 3195484 9772006805 هيجر عبدالكريم حامد النمور ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
609 3196086 9761046774 غازي عبدالمعطي محمد البراج ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
610 93611 9732044123 لبنى سليمان احمد الشبيلات ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
611 93706 9712044838 ابتسام ذيب سلمان المزايده ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
612 94560 9672025808 مريم حسن نمر عبدالرحمن ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
613 95186 9731051084 خالد ساري محمد العمامره ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
614 95325 9692036146 سمر ذياب سليمان غنيم ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
615 95430 9681016070 زياد حسن محمد ابوساره ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
616 95519 9692041284 بسمه سالم محمد المسيعدين ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
617 94356 9722040371 وسام محمد عبدالعزيز الشبيلات ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
618 94359 9722036900 مها عبداللطيف برهم المدادحه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
619 95359 9742044072 منال محمد عبدالرحمن المصري ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
620 95375 9641001817 حسن سالم حمدان البركه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
621 94993 9672030291 امنه يحيى سالم المشاعله ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
622 114960 9712046011 نوفه موسى خليل الفرجات ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
623 94160 9732032414 اسمى يونس شتيوي الفقير ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
624 110311 9721039289 باسم عبدالسلام امحمد الشرفاء ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
625 96128 9702049583 عائشه خلف جميل التوهان ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
626 96067 9732028284 ايمان مسلم سالم العمرو ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
627 96031 9732044248 فاطمه لطفي محمد القرارعه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
628 91626 9701033978 عيسى عبدالقادر ابراهيم النويهي ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
629 94364 9722001243 خالده خضر سليمان الحميدات ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
630 96358 9742045683 رقيه حسن سالم القوابعه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
631 96360 9732000431 زينب محمد احمد القناهره ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
632 95879 9731018997 عمر مونس خلف البوات ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
633 97785 9692036379 رسميه سليمان صباح الحساسين ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
634 97896 9722030332 فاطمه ابراهيم مفلح الملاجي ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
635 99085 9692036178 ريا احمد توفيق النجادات ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
636 98134 9721020772 محمود سليمان عوده الله نعانعه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
637 98241 9741000293 حتمل مفلح سالم الجهينه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
638 96784 9722017906 خضرا عبدالمعطي خليل الرفوع ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
639 97521 9742005011 تغريد محمود الجبر يعقوب ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
640 97806 9732046869 ايمان محمد عبدالكريم الجازي ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
641 98010 9731008622 وائل كايد علي حيدر ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
642 96387 9711039132 علي سلامه داود الخليفات ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
643 97920 9732037495 حنان محمد سلامه القراله ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
644 98149 9681027964 عماد محمد علي ابوعواد ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
645 96934 9732017667 عفاف حمد فلاح الحجاج ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
646 97811 9712043197 دلال محمد فرحات الجازي ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
647 97262 9711039121 عماد رمضان جباره الشمالات ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
648 90427 9712017112 وجدان عدنان محمد السعودي ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
649 178185 9771020301 نعيم يوسف احمد مصطفى عبدالرحمن ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
650 98298 9712000537 خلود صلاح شحاده ابوجماعه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
651 48133 9571023012 محمد سعد منيزل سعد ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
652 97141 9741030127 حسن عيد وراد البدارين ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
653 97457 9712017004 فريال عبدالمطلب احمد المرايات ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
654 97431 9722044467 ايمان توفيق موسى القطامين ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
655 62817 9612019874 شفيقه امحمد خالد العبادله ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
656 98918 9731010981 حربي سالم بصيص الشرعه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
657 97860 9702037496 مها محمود حسين حطيني ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
658 55486 9591022174 احمد ابراهيم محمد الرقب ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
659 3197318 9761029223 محمود محمد احمد الدبشه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
660 97807 9732039747 انتصار عبدالله علي ابوزيتون ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 113
661 85576 9701041785 محمد عطاالله علي الفرجات ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
662 86395 9681042040 ناصر سليمان احمد العرقان ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
663 91366 9701044371 احمد عيسى سليمان الزغايبه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
664 97046 9712032864 انصاف ابراهيم احمد الطراونه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
665 96781 9742033722 وفاء محمد فليح القضاه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
666 99901 9752004866 ايمان موسى ضيف الله الفرجات ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
667 100003 9742041336 شريفه هارون محمد الفرجات ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
668 99905 9722016377 سناء عبدالهادي عبداللطيف الصرايره ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
669 106705 9742036778 سمر بخيت حماد المعايطه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
670 188345 9722037466 عيشه عيد قاسم المعاقله ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
671 108469 9712033498 هيام علي رجا العثامين ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
672 107807 9772035898 زهريه عايد قاسم القضاه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
673 3198997 9782038314 منال احمد عيسى عوض ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
674 110945 9691030230 ابراهيم عبدالكريم صالح ابوعرقوب ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
675 113327 9751040219 مهند دخل الله مسلم الشواوره ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
676 113552 9722049468 فايزه سطام محمد الحمران ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
677 113848 9782053393 حنان مرزوق خلف العثامنه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
678 117036 9772039179 كفى عطاالله يوسف الحباشنه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
679 113028 9762016112 دلال عبدالسلام عطيه الجازي ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
680 119330 9762020355 فريال سليمان حسين القيام ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
681 120093 9792037420 فدوى اسماعيل خليف القضاه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
682 121879 9792053792 شاديه سالم عبدالله الدراوشه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
683 120481 9751036503 يونس حامد محمد العواسا ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
684 121206 9782054986 هيا سليمان سلامه المراعيه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
685 84228 9702034538 ماجدولين احمد مضي العدوان ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
686 122375 9771028612 احمد عزات حسن دنون ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
687 122836 9802052676 كريمه فهد خلف ابوتايه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
688 93935 9742017728 مياده سليمان عبدالمهدي الفريجات ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
689 122903 9812034920 عطاف راجي سالم الهدايات ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
690 125462 9731046940 رامي عوده عبدالقادر الصقور ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
691 125566 9801042898 وجدي كامل سلمان الضلاعين ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
692 125199 9802052142 اريج محمد احمد النعانعه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
693 125160 9812037440 هيا عزو علي العونه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
694 126271 9811055778 سالم عايد صباح العمامره ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
695 3201326 9671031437 ناصر احمد حسين مراد ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 90
696 74194 9681005823 تيسير سلامه علي البشيش ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
697 80050 9682035986 مشخص اربيع محمد النعيمات ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
698 3194623 9751013969 رائد مجاهد عبدالرحيم محمود موافى ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
699 86249 9662014341 سميحه فلاح سليم النوايسه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
700 89981 9711006041 سليمان حسن محمد فريحات ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
701 98020 9731036063 خلف سلمان خلف الحجايا ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
702 98810 9732047189 فهيده ضاري فرحان الجازي ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
703 93447 9721040058 باسم محمد فلاح الرواشده ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
704 100240 9752045255 ريم عليان طلاق العظامات ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
705 103174 9652027203 مها سليمان غيث الهدايات ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
706 3198027 9731013921 يوسف احمد عبدالله حسين رمضان ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
707 103136 9732039732 امنه عيد غانم الحميدات ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
708 101992 9712026046 ايمان علي سالم عيسىالتعمري ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
709 100086 9751039533 محمد عبدالعزيز خالد المعايطه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
710 106142 9742046679 ذهبه عبدالله حتمل الجازي ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
711 110708 9742006271 كوثر احمد سالم العايدي ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
712 113872 9742040648 سهام محمد رشيد ابوشتال ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
713 113542 9772019299 رائده جمال سالم المشاوره ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
714 113522 9772049039 رنا احمد عبدالعزيز الغبابشه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
715 117763 9791052835 امجد احمد عطا الشرايده ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
716 117081 9731030667 سعيد خلف محمد ابوتين الحنيطي ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
717 3199643 9711031971 خليل اسماعيل يوسف رقيه ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
718 88733 9711045536 بكر قبلان زعل المحيسن ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
719 119783 9761048971 محمد عبدالله عبدالمعطي الرواشده ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
720 121298 9722040556 خضره ضاحي نصر الله النعيمات ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
721 118595 9802018467 ايمان اسماعيل علي المزايده ضاحية الاميرة ايمان / سحاب 96
722 64416 9621004048 عبدالله عبد حسين الرواشده مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
723 66106 9622006670 روضه علي محمود يوسف مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
724 66884 9601025234 محمد اسماعيل محمد زياد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
725 67368 9652032335 ابتسام يوسف محمد الهرفى مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
726 72585 9671030992 حسن عيد راشد الزيود مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
727 66454 9651015498 امين ابراهيم محمد ابوحليوه مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
728 71184 9602013099 اسمهان عبدالله محمود حبيب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
729 60598 9651009431 خالد علي سليم المومني مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
730 66410 9661033687 محمد علي يوسف بني هاني مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
731 76670 9652012591 ردينه عبدالرحمن محمد دحبور مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
732 78515 9611000501 نجيب عبدالجواد احمد الخطيب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
733 80036 9682032370 همسه علي ناجي محمود مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
734 82469 9662015581 ميسون عبدالعزيز مزعل المعايطه مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
735 81541 9661017445 نزار يوسف مصطفى داود مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
736 81863 9682018315 عبير محمد علي الجبور مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
737 82838 9701019251 نشأت عاهد علي طيون مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
738 86605 9671031250 محمود عثمان حسين البلوي مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
739 76954 9682014383 منال خليل سلامه عاشور مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
740 87616 9651007513 عزمي ماجد عقله المومني مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
741 87887 9691011929 عمر ساهر عبدالعزيز ابوحماد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
742 88173 9661017032 اديب عبدالرحمن سليم اسعد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
743 85751 9662014143 سمر عبدالله احمد السلمان مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
744 87698 9681036597 اياد عبدالحليم احمد العتيبي مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
745 87151 9721036797 جمال جميل عيد بالو مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
746 88527 9712039829 سوريه جميل محمد ترتير مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
747 89008 9641000721 زياد محمد صالح مصطفى مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
748 92840 9712042895 اقبال فؤاد سليم اعبيد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
749 90418 9732044218 ليلى عطاالله ارحيل البداينه مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
750 92833 9722045011 ريما ارحيل اسمر العظمات مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
751 91042 9702045123 بثينه محمد عوده عيسى مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
752 91301 9711021068 جهاد عطيه جاسر الزبيدي مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 113
753 55090 9621028943 نايف سلامه مسلم سلامه كريشان مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
754 74804 9652004640 وفاء سالم اسماعيل خريسات مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
755 71938 9671005774 عبدالله فارس علي بني عيسى مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
756 76185 9661017617 محمد ذيب انيس شحاده مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
757 86649 9611020756 يوسف محمد عبد الشلبى مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
758 85619 9681033861 عصام حسن احمد الشلبى مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
759 86093 9651016786 عبدالله صابر محمود ابوعصبه مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
760 85769 9662001888 باسمه اسماعيل عبدالرحمن صالح مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
761 78603 9601000526 جهاد يوسف حمد الشافعي مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
762 92922 9641012289 موسى جميل عبد العجاوي مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
763 107103 9682016604 تمام سلامه عطيه ابوخرمه مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
764 93719 9642021890 نعيمه عبدالستار عبدالله شلش مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
765 94199 9711046560 نضال نوفان عبدالله العليمات مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
766 94344 9711046270 مخلد سويلم علي عليمات مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
767 96555 9641032644 ناصر احمد اسماعيل سليمان مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
768 96352 9732044177 انعام علي مروح السوالقه مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
769 97472 9722011814 نسرين محمد عبدالرحمن رشايده مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
770 97969 9722016218 جميله شاتي محمد الرياحي مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
771 97788 9682029691 فايزه عليان محمد الخريشه مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
772 86670 9651010306 عدنان ماجد حسين المشاعله مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
773 63539 9582011246 هدى عيسى نهاد التميمي مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
774 96932 9702020169 دلال ابراهيم محمد يحيى مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
775 70717 9681008510 اسعد محمد مصطفى الشرع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
776 101223 9752034429 عهود محمد عوده الذيابات مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
777 101476 9621030225 محمود مصطفى محمد المصري مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 115
778 63186 9641002006 بسام خليل عبدالرحمن عمرو مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
779 63428 9621014820 خالد عبدالرحمن محمد صالح ابواصبيح مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
780 63765 9621006913 عماد خلقي علي المصرى مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
781 67901 9601001161 امجد عمر عبدالله حسين العمري مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
782 66593 9642003399 سميره محمد عطيه الجداونه مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
783 68496 9621030267 جميل محمود يوسف ابوفيدى مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
784 68318 9581020561 جلال زكي مسعود محمد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
785 67515 9581008581 خالد رشاد حمزه الاشهب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
786 68220 9652013576 نعيمه حسن محمد القضاه مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
787 53863 9581001174 حامد محمود جمو الدر مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
788 68479 9631034654 محمد طلب احمد صالح نشوان مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
789 69614 9692005369 امونه رجا فنخور صالح مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
790 70536 9642016213 حنان عبدالجابر موسى العجوز مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
791 60970 9651004050 محمد احمد عبدالفتاح شطاره مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
792 69111 9642016508 ابتسام جمال جميل نزال مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
793 69315 9662001787 سعاد موسى مصطفى الهامي مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
794 72329 9681036725 طارق حسين حسن المشاعله مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
795 72334 9681006396 امين محمد توفيق هليل مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
796 72517 9641027174 عبدالرحيم عبدالله محمود الخطيب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
797 69811 9601010880 فالح محمد مفلح المومني مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
798 72511 9621030505 بشير عبدالرحمن زكى عبدالله مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
799 72921 9631026276 جميل يوسف محمد يوسف سعيد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
800 72376 9681000929 احمد محمد عبدالقادر البطوش مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
801 68408 9571020309 محمد فالح احمد سلمان الشايب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
802 73094 9671034035 محمد احمد قاسم علي مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
803 70971 9602026580 عبير كامل حافظ العلمى مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
804 72455 9602015070 بسمه عادل حماد شهاب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
805 62967 9651018166 هاني محمود حامد ابوطاقيه مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
806 73327 9572002659 صبحيه نمر سلامه ابوشله مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
807 60601 9651007609 راشد محمد راشد المومني مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
808 72590 9681027060 ياسر داود خليل عبيد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
809 75822 9661022402 محمد مصطفى احمد غنايم مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
810 66740 9671033648 عبدالمجيد حسين عبدالرحمن ابوهنيه مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 118
811 71835 9622022942 نجاح محمد احمد طبازه مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 128
812 63569 9622013726 ميسون محمد حسين المومني مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 129
813 64719 9601023965 حسين عبدالله حسين الزواهره مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 136
814 76277 9641014453 خضر طالب حسين ابوشبيب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
815 76014 9602021964 هدى منصور محمد البصار مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
816 78997 9692036275 حنان جبريل احمد الزيادنه مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
817 79983 9662003935 امينه محمد سليم الخوالده مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
818 80521 9702043209 وداد علي نورى الحوامده مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
819 76591 9671033749 ابراهيم محمد عبدالله قاسم مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
820 82319 9671037012 عمر سلامه محمود خليل محمد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
821 63340 9621016434 قاسم محمد شريف السنجلاوى مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
822 84778 9702043188 جواهر مفلح عناد الخالدي مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
823 85095 9672042368 امل محمد سعد المومني مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
824 86017 9701010919 عماد خالد احمد عبيدات مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
825 87925 9671041574 عكرمه احمد عيسى خاطر مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
826 87930 9681017981 محمد حسين محمد احمد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
827 88876 9711036611 غازي ابراهيم فريج ناصر مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
828 3195222 9621024855 محمد عبدالرزاق محمد الدباس مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
829 92479 9702034268 سحاب محمود سعيد الاسعد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
830 3195617 9732034228 صدقيه غدير عوض فلاح الصرايره مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
831 107086 9682016740 خلود عبداللطيف مصطفى صلاح مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
832 3196403 9691019400 محمود حمدان فلاح الصمادي مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
833 94630 9732044845 خلود نزال حمد العيسي مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
834 94682 9722045363 الاء محمد احمد ابودوله مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
835 93774 9691024376 حابس عبدالعزيز سعاده محمد حسين مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
836 94725 9732044870 رابعه قاسم عيد قاسم مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
837 99090 9682018207 منتهى محمد يوسف نصير مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
838 95841 9702006132 ميسلون يوسف حسن خمايسه مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
839 96231 9712021024 بسمه حمد عناد الخوالده مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
840 3197224 9731042543 احمد عبد السلام حسن شموط مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
841 3196872 9721022696 يونس محمد مصطفى احمد الخطيب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
842 97539 9742044424 نوره صالح احمد الزواهره مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
843 97448 9712022537 ماجده عقاب فايق احمود مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
844 85569 9671005410 ابراهيم محمد علي مصطفى الخليل مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
845 3197107 9741002548 جمال ابراهيم علي عبدالنبي المعايطه مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
846 85600 9622034303 مريم جمعه احمد البلوي مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
847 99750 9752045234 امل عيد احمد القاسم مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
848 100572 9742014217 مفيده خليف افليح بني خالد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
849 100570 9752050978 عطاف عيد علي الشريده مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
850 90032 9701011504 سعاده اسعد احمد خطاطبه مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
851 101342 9711004878 محمود حسن محمد بني عمر مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
852 101581 9762046847 كوثر احسان سليمان الخوالده مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
853 101374 9732038917 اعتزاز امين عطا علي مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
854 102676 9571009684 عيسى خليل عيسى زياد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز /الزرقاء 96
'بترا'