التربية تدعو معلمي "سكن كريم" لمراجعتها.. اسماء

اخبار الاردن - دعت وزارة التربية والتعليم المعلمين الذين تقدموا بطلبات الكترونية للحصول على شقق سكنية بمشروع (سكن كريم لعيش كريم) مراجعة مركز الوزارة ابتداءً من يوم الأحد المقبل ولغاية يوم الخميس الموافق للتاسع من شهر اذار المقبل لاستكمال الإجراءات المطلوبة.