إطلاق خدمة التنبيه الفوري للمخالفات المرورية عبر الخلوي

اخبار الاردن - أُطلقت اليوم من إدارة السير المركزية خدمة "التنبيه بالمخالفات المرورية" عبر الهواتف الخلوية، بموجب اتفاقية وُقّعت بين أمانة عمان الكبرى وشركة زين، بحضور مدير الأمن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه وأمين عمان عقل بلتاجي والرئيس التنفيذي لشركة زين الدكتور احمد الهناندة.

واكد اللواء الركن الفقيه ان هذه الاتفاقية التي وقعت بالتعاون مع ادارة السير المركزية والهادفة للابلاغ الفوري عن المخالفات بواسطة الرسائل النصية اتت لزيادة الوعي المروري وابلاغ السائقين المخالفين بشكل فوري عن مخالفاتهم التي ارتكبوها مباشرة ومدى خطورتها وتاثيرها على الحركة المرورية وبما يحقق الردع العام وتنبيه السائق لعدم تكرار تلك المخالفة وتلافيها مستقبلا.

مشيرا إلى ان هذه الخدمة كذلك ستتيح للسائق المخالف التأكد من صحة المخالفة ووقت ارتكابها والأعتراض عليها خلال المدة القانونية ان رغب بذلك، وستنهي الجدل الحاصل في بعض الاحيان حول المخالفات الغيابية مؤكدا ان رجال المرور المنتشرين في مختلف المواقع هدفهم الاول والرئيس هو تسهيل الحركة المرورية وانفاذ القانون على الجميع والحد من المخالفات المرورية خاصة الخطرة منها والتي تؤثر على سلامة السائق ومستخدمي الطريق.

من جانبه قال أمين عمان ان الاجراء ياتي لتحقيق مزيد من الشفافية في الابلاغ عن المخالفة وتفاصيل حدوثها والتوعية بعدم تكرارها، مؤكدا ان ادارة السير تعتبر من الشركاء الرئيسين للامانة في خدمة المدينة حيث تتولى الامانه توفير البنية التحتية للعملية المرورية من طرق واشارات وشواخص فيما ياتي عمل السير مكملا لتنظيم العملية المرورية وتامين الانسيابية التي تنعكس ايجابا على مشهد المدينة.

واشار الهناندة الى ان شركة زين وايمانا منها بالدور المجتمعي وضرورة التعاون بين مختلف المؤسسات بادرت بالتعاون مع امانة عمان وادارة السير للمساهمة في اطلاق تلك الخدمة وحيث ستقوم بارسال رسائل نصية قصيرة للمشتركين عند تسجيل أي مخالفة بحقهم ، تحتوي على رقم المركبة ونوع المخالفة التي تم تسجيلها على مركبته وموقعها، بالإضافة إلى وقت وتاريخ ارتكابها، وذلك فور إدخالها على النظام المشترك مع امانة عمان الكبرى وستكون هذه الخدمة مجانية لجميع المواطنين في كافة أنحاء المملكة ليبقى المواطن على اطلاع باي مخالفة يتم تسجيلها على مركبته.