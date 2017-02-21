الوفيات 2017-2-21
منذ 8 ساعة 58 دقيقة
اخبار الاردن -
- فلحه محمد الخدام - ديرعلا
- الحاجة وجدان أحمد الزراري - تلاع العلي
- روسيا فرحان عوده هلسا - دابوق
- انطون جورج جميل شحاده - الاشرفية
- جليلة عيسى قاقيش - خلدا
- محمد عطا فايز الأدهم السختيان - أم أذينة
- نافعة مفلح سليمان الشوابكة - مادبا
- هند محمد نوري لطفي السمان - أم السماق
- هلالة كريم حسين عطير - ديوان السناجلة
- نجلة زهدي داود الحاج ابراهيم - جمعية النبر
- محمد احمد البخيت الزعبي - مضافة عشيرة الزعبية
- محمد حلمي محمد عبدالفتاح العارضة - عرجان
- وداد محمود عياش - جرش
- غيث محمد علي السليحات - وادي السير
انا لله وانا اليه راجعون